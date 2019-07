Nuoto | CLAMOROSO! Katie Ledecky rinuncia alla finale dei 1500 sl | problema fisico per

Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019) Un fulmine a ciel sereno scuote la piscina dei Mondiali di2019 a Gwangju (Corea del Sud). La campionessa del mondo in carica deistile libero, accreditata del miglior crono delle batterie, hatoper motivi di salute. L’americana, che già nella mattinata coreana aveva dato forfait per le batterie dei 200 stile libero nelle quali ha gareggiato bene Federica Pellegrini, salterà anche l’attesa prova delle trenta vasche. Come riportato da swimswam,avrebbe avuto problemi fisici non appena giunta in Corea del Sud e la sua resa in acqua ne sarebbe stata fortemente influenzata. A questo punto, si apre uno scenario completamente diverso per Simona Quadarella che, mancando la dominatrice della specialità, ha una grande occasione ma dovrà ovviamente badare alle altre avversarie, perché la cinese Wang Jianjiahe e la tedesca Sarah ...

