Nucleare | dal deposito nazionale dei rifiuti alla messa in sicurezza dei siti esistenti

(Di martedì 23 luglio 2019) L’Italia continua a pagare per i suoi ritardi. E rischia di sborsare sempre di più. Ai quasi quattro miliardi spesi in vent’anni (e pagati in bolletta) perché i reattori rimanessero dove erano, si aggiungono non solo i ritardi nell’iter per la realizzazione del, ma anche quelli per laindeigià. Dopo che la Corte di giustizia Ue ha accolto il ricorso della Commissione europea contro l’Italia per non aver ancora comunicato, a 4 anni dal termine previsto, il programmadefinitivo per la gestione del combustibileesaurito e deiradioattivi, il sottosegretario leghista Vannia Gava ha spiegato, davantiCommissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei, che tuttora mancano decreti ministeriali e interministeriali attesi da decenni. Tra le ragioni che hanno bloccato fin ...

