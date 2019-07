Nord contro Sud | la Lega “nazionale” di Salvini si divide sull’autonomia

Carlo Nordio : "Nelle intercettazioni russe non c'è nulla contro Matteo Salvini" : Chi se la prende con «i magistrati» in generale, prima di aprire bocca dovrebbe ricordare che tra loro ci sono personaggi come Carlo Nordio. Classe 1947, una vita passata in toga, come procuratore aggiunto a Venezia si è occupato di Brigate rosse, sequestri, tangenti ai partiti. È in pensione da due

Matteo Salvini e il blitz contro i neo-nazisti al Nord : "Quel missile serviva ad uccidermi" : L'arsenale di armi da guerra sequestrato ieri, lunedì 15 luglio, dalla Digos di Torino è stato segnalato direttamente da Matteo Salvini: "Era una delle tante minacce di morte che mi arrivano ogni giorno. I servizi segreti parlavano di un gruppo ucraino che attentava alla mia vita" svela il ministro

La Digos ha sequestrato armi da guerra e un missile terra-aria durante un’operazione contro militanti di estrema destra nel Nord Italia : durante un’operazione contro alcuni militanti di estrema destra in varie città del nord Italia, la Digos ha sequestrato armi da guerra tra cui fucili d’assalto automatici di ultima generazione e un missile terra-aria usato dalle forze armate del Qatar. L’operazione

Messaggero : Gli Irriducibili contro il decreto sicurezza - abbandonano la curva Nord della Lazio : Dura protesta da parte del gruppo storico della curva Nord della Lazio. gli Irriducibili, contro le dure imposizioni previste dal decreto sicurezza. Secondo quanto riporta il Messaggero, lasceranno al curva vuota in maniera permanente, niente più stadio,niente più trasferte, niente più cori e coreografie. Hano deciso di togliere lo striscione, non partecipando più a qualsiasi iniziativa all’interno dell’Olimpico e in qualsiasi altro stadio dove ...

Sea Watch - l'ex magistrato Nordio contro Carola : 'In altri Paesi le sarebbe andata peggio' : Non si spegne l'eco relativa alla nave Sea Watch e all'azione messa in atto dal capitano Carola Rackete. La donna tedesca, al comando dell'imbarcazione della Ong, si è resa responsabile di una serie di manovre che secondo le accuse avrebbero violato diversi codici e leggi: da quello marittimo, passando per le ultime norme contenute nel decreto sicurezza voluto fortemente da Matteo Salvini. Presto la posizione della Rackete dovrà essere ...

Trump entra in Nord Corea e invita Kim negli Usa - storico incontro tra i due leader : storico incontro tra Donald Trump e il leader NordCoreano, Kim Jong-un, alla frontiera interCoreana: insieme hanno anche attraversato la linea di demarcazione e Trump e' entrato per pochi minuti in territorio NordCoreano, diventando il primo presidente Usa a mettere piede nel Paese. Non solo: il 35enne dittatore a Washington ha ricevuto un invito alla Casa Bianca, anche se non c'e' alcuna data e serviranno probabilmente ulteriori progressi. E' ...

Coree - Trump incontrerà Kim e Moon al confine : "Nessuna fretta sulle sanzioni contro il Nord" : Il presidente americano si reca alla Dmz, la zona demilitarizzata alla frontiera intercoreana. Il presidente sudcoreano: "L'incontro rappresenta un evento storico"

Corea del Nord - Trump invita Kim a un incontro nella zona smilitarizzata : OSAKA - Appena poco prima dell’attesissimo incontro bilaterale con Xi Jinping al vertice G20 di Osaka, Donald Trump ancora una volta è ricorso a un'arma di distrazione di massa...

Oltre Dibba vs Di Maio : le altre faide grilline - e la rabbia del Nord contro Lezzi : Roma. Con l’aria di chi sconsiglia grandi congetture, il sottosegretario grillino liquida la questione in modo brutale. “E’ che Alessandro ha bisogno di soldi e sogna di tornare a votare e fare il capo delle opposizioni al governo del centro destra”. E però, a modo loro, questi sbotti d’insofferenza

Nordafricano in carcere : botte - minacce e persecuzioni contro la ex : Federico Garau Lo straniero non accettava la fine della relazione con la compagna, che aveva anche avuto l'ardire di denunciarlo. Dopo esser stata dalla polizia si erano moltiplicati gli atti persecutori nei suoi confronti, con minacce di morte estese anche alla madre. L'uomo è finito dietro le sbarre del carcere È finito finalmente in carcere il 46enne Nordafricano di Gattatico (Reggio Emilia) accusato di numerosi crimini commessi ...

Carlo Nordio spara contro la magistratura : "A casa tutti i giudici Csm dopo la riforma del Consiglio" : Devono andare a casa tutti i giudici del Csm e i nuovi vanno sorteggiati per spezzare l'intollerabile rapporto con la politica. Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto di Venezia, negli anni Ottanta protagonista delle indagini sulle Brigate rosse venete e poi negli anni Novanta con Tangentopoli, in un

Donald Trump minaccia la Germania : "Sanzioni contro Nord Stream 2" : Donald Trump ha annunciato che sta considerando di imporre sanzioni contro il NordStream 2, il nuovo gasdotto russo-tedesco da tempo nel mirino del presidente americano, che oggi è tornato a mettere in guardia la Germania contro la dipendenza energetica da Mosca.Ricevendo il presidente polacco alla Casa Bianca, Trump ha annunciato ai reporter che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin al prossimo G20 in Giappone.