Non si dica che non ho mai lavorato Nella mia vita ho fatto ben quattro lavori diversi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) Qualcuno ha messo in giro una voce: Ricky non ha maiinsua. Non è vero! Hoben: barista alla Scala per tre mesi, commesso all’Euronics per due settimane, faticatore in un’officina di materie plastiche per 6 mesi e impiegato in un’azienda di trasporti per ben 10 mesi. Fanno, se la matematica non mi inganna, ben 19 mesi e due settimane di lavoro, spalmati su unadi 50 anni, a voi sembreranno pochi, a me no. Diciamo che anche io mi sonoun’idea di che cosa significhi lavorare. Iniziamo dal barista alla Scala: fui selezionato dal signor Meriggi che gestiva il bar di platea e galleria e tutti i rinfreschi e catering della Scala, era un signore elegante e gentile e venni preso per un periodo di prova. Fui magistralmente disastroso. Venni mandato in galleria, in platea ci stavano i più anziani. Ricordo il panico che mi ...

marcotravaglio : BENVENUTI FRA NOI Non passa giorno senza che qualche big del giornalismo e della politica dica ciò che noi scriviam… - borghi_claudio : @Giov_Fontana @NicolaCostanzo2 @ECastangia Ripeto, NON DICA SCIOCCHEZZE. la freccia è posizionata al primo luglio (… - borghi_claudio : @Giov_Fontana Non dica sciocchezze. Allora senza interrompere il QE cosa avremmo pagato? Allora senza far fallire l… -