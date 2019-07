“Non avrò pace finché tutti bimbi non saranno a casa”

"Non avrò pace finché tutti i bimbi non saranno a casa" : Roma, 23 lug. (AdnKronos) - "E' evidente che non vengo qui per attaccare Renzi o Zingaretti, non mi interessa il colore politico, qui ci sono da salvare dei bimbi". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha concluso la girandola di risposte ai cronisti che lo hanno incalzato a margine dell'int

Matteo Salvini - la promessa a Bibbiano : "Fino a quando Non avrò pace" : Matteo Salvini è in visita, martedì 23 luglio, a Bibbiano. Il comune di Reggio Emilia tristemente noto per l'inchiesta Angeli e Demoni, che ha fatto emergere una rete (tra centri sociali, psicologi e collegamenti con l'ex sindaco del Pd) impegnata a portare via i bambini dalle famiglie di origine pe

Buffon : “Non voglio togliere la fascia a Chiellini e la 1 a Szczesny - avrò la 77” : Gianluigi Buffon ha annunciato di non voler togliere la fascia di capitano a Chiellini e nemmeno la maglia numero 1 a Szczesny: indosserà la 77.“powered by Goal”Gianluigi Buffon vive il suo secondo primo giorno da Juventino. L’ufficialità del suo ritorno dopo un anno al PSG è arrivata in giornata e sono arrivate anche le sue parole da ‘nuovo bianconero’.A margine di un evento allo Juventus Store di Milano, il portiere ...

Tour de France – La UAE Team Emirates ha ufficializzato il roster - c’è anche Fabio Aru : “Non avrò l’assillo della generale - ma…” : Otto corridori di qualità per cercare di essere protagonisti nella Grande Boucle: la UAE Team Emirates ha ufficializzato il roster per il Tour de France Manca sempre meno all’edizione 2019 del Tour de France: i ciclisti si stanno preparando a dare spettacolo per le strade Francesi e nonostante l’assenza di Froome e Dumoulin si prospetta uno spettacolo unico alla Grande Boucle, al via il 6 luglio. L’UAE Team Emirates ha ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Voglio rivivere le sensazioni del Mugello - se avrò la possibilità di vincere Non esiterò” : La straordinaria prima vittoria in carriera due settimane fa al Mugello non ha rappresentato per Danilo Petrucci solamente un’enorme gioia personale e professionale ma muta forse la sua dimensione all’interno della Classe Regina del Motomondiale, che lo chiama ora a essere protagonista sul lungo periodo e non più solo in occasioni specifiche. Il ventottenne di Terni ha abbondantemente scavalcato Valentino Rossi per la quarta ...

Morgan quando Non avrò più una casa dormirò sul marciapiede : Il cantante Morgan è disperato e racconta:“La mia casa è stata svenduta all’asta. Sembra che nessuno riconosca l’artisticità di questo luogo”, doveva lasciare la casa lo scorso 30 aprile, ma poi la data per Morgan si è spostata al 5 giugno. In quel giorno sarà senza dimora: “Questa casa è l’unica che ho e me la sono pagata con i risparmi ricavati dalle serate come pianista e cantante che ho iniziato a fare regolarmente due o tre giorni alla ...

