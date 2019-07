Natalie Portman sarà Thor nel prossimo film Marvel

Caramello - il riflesso dell’estate 2019 che ha convinto anche Natalie Portman : Capelli estate 2019: Michelle Obama e le altre star dai riflessi biondiCapelli estate 2019: Michelle Obama e le altre star dai riflessi biondiCapelli estate 2019: Michelle Obama e le altre star dai riflessi biondiCapelli estate 2019: Michelle Obama e le altre star dai riflessi biondiCapelli estate 2019: Michelle Obama e le altre star dai riflessi biondiCapelli estate 2019: Michelle Obama e le altre star dai riflessi biondiCapelli estate 2019: ...

Moby si scusa con Natalie Portman per aver rivelato flirt nell'autobiografia : Il cantante e musicista statunitense Moby ha chiesto scusa all'attrice Natalie Portman per averla inclusa come flirt nell'autobiografia "Then It Fell Apart".I motivi sono essenzialmente due: all'epoca dei fatti la star de Il Cigno Nero aveva solo 14 anni, oltre al fatto che la donna non era stata avvisata dall'autore che avrebbe scritto di questa storia.prosegui la letturaMoby si scusa con Natalie Portman per aver rivelato flirt ...