Muore a 19 anni per una malattia - pochi giorni dopo aver realizzato il suo sogno di diplomarsi : Nonostante da un paio d’anni lottasse contro un male incurabile, Ahmed Braik è riuscito a conseguire il diploma. Le comunità...

Incidente in Sardegna - schianto tra una Smart e una Panda : Muore Andrea - aveva 18 anni : Nuovo Incidente mortale sulle strade della Sardegna. A Selargius è morto un ragazzo di diciotto anni in uno scontro tra una Smart e una Fiat Panda. La Smart con a bordo la vittima e il conducente si è scontrata con la Panda e a causa dell'impatto la piccola utilitaria si è ribaltata. La persona alla guida della Smart sarebbe scappata.Continua a leggere

Donna Muore ma dopo 40 anni torna a casa - cosa è accaduto : Una storia incredibile che è una durata una vita ma con un lieto fine. Una Donna indiana , Vilasa all’età di 42 anni fu morsa da un cobra. La famiglia, credendola morta, la abbandonò nel fiume Gange. Il corpo vene messo su una zattera e fatta andare nel fiume perché così voleva la tradizione del posto. Mentre quel corpo abbandonato andava per il fiume , alcuni pescatori si accorsero che la Donna era ancora viva, la presero e la ...

Moto contro auto - Muore poliziotto di 44 anni : tornava a casa dal lavoro : Tragedia sulle strade milanesi. Un uomo di 44 anni è morto in un terribile incidente stradale. A quanto si apprende la vittima, di mestiere poliziotto, si è scontrato contro un’auto mentre era in sella alla sua Moto. L’incidente si è verificato nei pressi di Bareggio. L’impatto è stato devastante. La chiamata ai soccorritori del 118 è giunta intorno alle 20 quando alcuni passanti hanno assistito al violento scontro tra la Moto guidata dal ...

Incidente Teramo - auto contro moto : Muore sul colpo Giancarlo - papà di 46 anni : Incidente a Torano Nuovo, in provincia di Teramo, dove sulla provinciale 7 si è verificato lo scontro tra una moto e una Fiat Panda, in seguito al quale è morto un operaio di 47 anni, Giancarlo Merli, papà di due adolescenti. Un tragico destino quella della sua famiglia: diversi anni fa anche il fratello è deceduto in condizioni simili.Continua a leggere

Udine - Muore accoltellato ragazzo di 18 anni : “Colpito da un minorenne durante una lite” : Un ragazzo albanese di diciotto anni è morto all’ospedale di Udine dopo essere stato accoltellato da un altro giovane, un connazionale ancora minorenne ospite di una struttura di accoglienza. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì. I due giovani avrebbero litigato per futili motivi.Continua a leggere

Comico collassa e Muore sul palco a 36 anni : il pubblico ride credendo faccia parte dello show : Tragedia a Dubai, dove un Comico di 36 anni, Manjunath Naidu ha avuto un malore ed è collassato sul palco mentre il pubblico continuava a ridere credendo che facesse parte dello show. Stava tenendo un monologo sull'ansia e il rapporto con la sua famiglia. A stroncarlo forse un arresto cardiaco. Un testimone: "Ero in prima fila, è stato assurdo".Continua a leggere

Modica : Anna Maria Muore per aneurisma : era una volontaria - aveva solo 18 anni : Dramma in provincia di Ragusa. Una diciottenne, AnnaMaria Linguanti, impegnata nell’animazione dei gruppi salesiani, è morta mentre era a casa con la famiglia. Inutili i soccorsi. I funerali oggi pomeriggio nell'Oratorio Salesiano di Modica, dove la 18enne era impegnata come volontaria.Continua a leggere

Santina Muore a 35 anni dopo il parto in ospedale a Cetraro - i risultati dell’autopsia : I primi risultati dell'autopsia sul corpo senza vita della 35enne Santina Adamo deceduta improvvisamente mercoledì scorso nell'ospedale di Cetraro (Cosenza) poco dopo aver dato alla luce il suo secondo bambino. La Procura intanto ha già iscritto nel registro degli indagati sei persone: un'ostetrica, due rianimatori e tre ginecologi.Continua a leggere

Perde il controllo e va a sbattere : il guardrail gli taglia testa e braccio. Muore motociclista di 43 anni : Uno schianto fatale e senza precedenti quello che si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 17.00, lungo l’A30 Salerno – Caserta. Un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo ed è andato ad infrangersi contro il guardrail ad una velocità mostruosa. Lo scenario che si è presentato davanti agli occhi di soccorritori e passanti è stato macabro e tremendo: la struttura di ferro si è trasformata in una sorta di ghigliottina. L’impatto, ...

Mamma Annalisa Muore a 35 anni sotto i ferri - medici sotto accusa : Era entrata in sala operatoria con il sorriso Annalisa Zizza. Per lei, quell’intervento a lungo desiderato, era l’inizio di una vita. Una vita migliore, che le avrebbe permesso di colorare di mille colori un’esistenza già brillante. Invece, da quella sala operatoria con le luci bianche Annalisa Zizza non è uscita più. Non si è più svegliata dal lettino della clinica Mater Dei di Bari dopo un intervento per un bendaggio gastrico al quale aveva ...

Incidente a Rubano - moto tampona auto : Franco Muore sul colpo a 53 anni - grave la moglie : Incidente mortale e Rubano, in provincia di Padova dove sabato notte una moto ha tamponato un'auto, piombandole addosso. Morto sul colpo il centauro alla guida della due ruote, Franco Benato, mentre è in pericolo di vita la moglie, che viaggiava con lui. Sotto choc la 29enne conducente della macchina: indagini in corso.Continua a leggere

Tragedia a Modica - Muore a 18 anni per un infarto fulminante : Una Modicana di 18 anni, Anna maria Linguanti, è morta per un infarto fulminante. La giovane è arrivata priva di vita al Pronto Soccorso di Modica