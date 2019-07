Motocross | GP Repubblica Ceca 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019) Dopo la doppia trasferta indonesiana, il Mondialeè pronto per tornare in Europa e, dopo una pausa di un fine settimana, sbarca a Loket per il Gran Premio della. Dopo quanto visto tra Gran Premio di Indonesia e Gran Premio di Asia, il Mondiale MXGP appare ormai ufficialmente concluso, con Tim Gajser che, a sette appuntamenti dalla conclusione della stagione, ha già toccato quota 538 punti contro i 365 del suo più immediato inseguitore (che non è più il nostro Tony Cairoli che, com’è ben noto ha già concluso la sua stagione dopo l’operazione alla spalla) lo svizzero Jeremy Seewer. Solamente la matematica, dunque, separa il campione sloveno dal suo titolo e, proprio per questo motivo, proverà ad accelerare i tempi già nell’occasione del weekend ceco. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio ildel Gran Premio di Loket che sarà ...