Mondiali Pallanuoto 2019 – Settebello show contro la Grecia | vittoria di misura sugli

LIVE Italia-Grecia 7-6 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : SETTEBELLO IN SEMIFINALE! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! Appuntamento a giovedì per la SEMIFINALE! 12.33 L’Italia ha vinto questa partita grazie ad una difesa ferrea, davvero un muro. Bisogna migliorare in attacco se si vorrà conquistare anche la finalissima! Intanto siamo in zona medaglia! Un grande SETTEBELLO! 12.32 ITALIA BATTE GRECIA 7-6! SIAMO IN SEMIFINALE! Giovedì 25 ...

LIVE Italia-Grecia 6-6 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : si decide tutto nell’ultimo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6’16” NON LI FACCIAMO NEANCHE TIRARE! Che difesa di Di Fulvio! 6’35” Ennesima espulsione a favore della Grecia… 6’50” DI FULVIOOOOOOOOOOOOOOO!!! CHE BORDATAAAAAAAAAAAAA!!! Missile dai 6 metri, pallone sopra la testa del portiere! Italia-Grecia 7-6! 7’39” Il tiro di Figlioli lambisce il palo. Inizia l’ultimo tempo, quarto sprint vinto ...

LIVE Italia-Grecia 5-5 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : pari degli ellenici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3’58” Zerdevas para la scontata conclusione di Echenique. Ora stiamo faticando tantissimo. 4’16” Genidounias spiazza Del Lungo. Italia-Grecia 5-5. Black-out degli azzurri. 4’16” Rigore per la Grecia. Fallo grave commesso da Del Lungo. 4’47” Altra palla persa dal Settebello, non stiamo più attaccando. 5’01” Italia-Grecia 5-4. Questa ...

LIVE Italia-Grecia 4-3 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Settebello avanti a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.57 Termina il primo tempo. Italia-Grecia 4-3. E’ un buon Settebello, attento in difesa e letale con le controfughe. Cosa non sta funzionando? Le superiorità numeriche…Bisognerà sbloccarsi, perché la vittoria passerà da lì… 30″ non ci sblocchiamo in superiorità numerica, non va la conclusione di Di Fulvio. 1’25” Superiorità numerica per l’Italia, ...

LIVE Italia-Grecia 2-2 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : equilibrio sovrano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’48” CHE DIFESA DEL SETTEBELLO! La Grecia fa girare bene la palla in superiorità numerica, ma deviamo la conclusione. Intanto seconda espulsione per Renzuto Iodice. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! CONTROFUGAAAAAAAAAAAA!!! Luongo, a tu per tu con il portiere, non può sbagliare! Italia-Grecia 3-2! 6’51” Palo pieno di Di Fulvio dalla distanza. 7’20” Kolomvos ...

LIVE Italia-Grecia pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1-2 - sorpasso degli ellenici. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5′ GOL. Bel giro palla degli ellenici, Gounas è perfetta con il suo diagonale schiacciato. Grecia in vantaggio 2-1. 5′ Espulsione per Di Somma. Italia costretta a difendersi con l’uomo in meno. 4′ Echenique cerca il tiro, viene parato, Bodegas prova il tap-in ma sbaglia. 4′ Italia con l’uomo in più, si cerca il nuovo vantaggio. Italia-Grecia 1-1. 4′ ...

LIVE Italia-Grecia pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia la partita - azzurri a caccia della semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2′ Aicardi cerca una palla in mezzo ma la difesa greca non si fa sorprendere. 1′ Fallo in attacco di Skoumpakis. Si riparte, azzurri in attacco. 1′ Espulsione per Aicardi, Italia subito costretta a difendersi. 1′ Di Fulviooooooo! Vince lo sprint d’apertura. Primo possesso per l’Italia. 11.30 inizia LA partita. 11.27 I giocatori si scambiano il saluto a ...

LIVE Italia-Grecia pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : ostacolo ellenico sulla strada della semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Grecia, quarto di finale dei Mondiali 2019 di pallanuoto maschile. Il Settebello torna in vasca a Gwangju (Corea del Sud) dopo aver vinto il girone, gli azzurri non hanno incantato nelle prime tre partite giocate contro Brasile, Germania e Giappone ma sono riusciti a sbrigare il compito e ora se la dovranno vedere ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 - Elisa Queirolo : “Ci è mancata la grinta”. Giulia Gorlero : “Abbiamo sbagliato l’approccio”. : C’è tanta amarezza nelle parole delle azzurre del Setterosa dopo la sconfitta 7-6 contro l’Ungheria. L’Italia è stata eliminata ai quarti di finale ai Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju (Corea del Sud), dovendo dire addio così ad un’altra possibilità di ottenere il pass olimpico per Tokyo 2020. Nelle parole a caldo delle nostre portacolori si capisce che è mancato qualcosa a livello mentale. Queste le dichiarazioni di capitan Elisa ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 - Fabio Conti : “Partita giocata con intensità - ma serviva più coraggio. Bisogna lavorare sodo” : Il Setterosa è stato eliminato ai quarti di finale ai Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju (Corea del Sud). Le azzurre sono state sconfitte per 7-6 dall’Ungheria, che si conferma una vera e propria bestia nera, visto che ci aveva già battuto lo scorso anno agli Europei. Al termine della partita il CT Fabio Conti ha così analizzato la prestazione delle sue ragazze ai microfoni della Rai: “Partita giocata con intensità, come abbiamo fatto ...