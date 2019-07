Mondiali Nuoto | Quadarella oro nei 1500 stile Nuovo record italiano e primo successo

Simona Quadarella oro ai Mondiali di nuoto nei 1.500 sl : L’azzurra Simona Quadarella ha vinto l’oro nella finale dei 1.500 sl, ai Mondiali di nuoto di Gwangju, con il tempo di 15′40″89, nuovo record nazionale.La ventenne romana migliora il tempo fatto segnare da Alessia Filippi ai Mondiali di Roma 2009. Alle sue spalle la tedesca Sarah Kohler e la cinese Jianjiahe Wang. Assente la campionessa in carica e primatista mondiale, la statunitense Katie Ledecky, miglior tempo in ...

Nuoto - Mondiali 2019. Simona Quadarella : “Oro assurdo - sapevo di poter vincere. Voglio continuare a trionfare” : Simona Quadarella si è laureata Campionessa del Mondo dei 1500 metri stile libero, l’azzurra si è resa protagonista di una gara semplicemente sbalorditiva dominata in lungo e in largo, surclassando tutte le avversarie con una classe fuori dal comune. Uno show spettacolare della nostra portacolori che ha demolito la concorrenza approfittando anche dell’assenza della favorita Katie Ledecky. La 20enne si è presentata in lacrime ai ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Simona Quadarella CAMPIONESSA DEL MONDO! 1500 metri di gloria - fuga per la vittoria! : Simona Quadarella è la nuova CAMPIONESSA del mondo di Nuoto nei 1500 sl. La 20enne romana entra nella leggenda di questo sport con una gara in solitaria, da padrona assoluta che non ha lasciato la minima speranza alle avversarie. Dopo i tre ori Europei di Glasgow 2018, a Gwangju la portacolori del Bel Paese ha disputato la gara della vita che la consacra definitivamente tra i mostri sacri del Nuoto italiano contemporaneo. E poco importa che ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : QUADARELLA ORO LEGGENDARIO NEI 1500! C’è Federica Pellegrini in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39: C’è la premiazione dei 200 stile libero e i tre avversari di Sun sono regolarmente sul podio 13.36: Cristina Chiuso inizia già a pesnare agli 800 stile. Se la può giocare, anche con Ledecky ma è una gara diversa. C’è chi passa più veloce di lei nei 400, Titmus e Schmitt, però lei tiene il ritmo alto. L’australiana partirà fortissimo, Ledecky se rientra sta bene e può ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : l’Italia ruggisce - oro di Quadarella. Ottavo posto in classifica : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Diretta Mondiali Nuoto 2019/ Finali : Megli 5e record italiano nei 200 stile libero! : Diretta Mondiali Nuoto 2019: le Finali degli italiani. Oggi a Gwangju occhio a Filippo Megli, Arianna Castiglioni e Martina Carraro.

Mondiali Nuoto 2019 – Simona Quadarella è uno spettacolo - oro e record italiano nei 1500 sl : La nuotatrice italiana vince la medaglia d’oro nei 1500 metri stile libero, ottenendo anche il nuovo record italiano Simona Quadarella è la nuova campionessa del mondo nei 1500 metri femminili, l’azzurra conquista la medaglia d’oro distruggendo completamente le proprie rivali e piazzando il nuovo record italiano, fermando il crono in 15:40.89. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Una finale a senso unico, grazie anche ...

Mondiali di nuoto 2019 - Simona Quadarella strepitosa : oro nei 1500 metri stile libero : Prima medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Gwangju 2019. È Simona Quadarella a regalare il primo trionfo agli azzurri, nei 1500 metri stile libero. Un successo annunciato per la 20enne romana, già campionessa europea nei 400, 800,e 1500 stile libero medaglia di bronzo nella kermesse iridata di Budapest 2017. La Quadarella ha letteralmente dominato la finale, restando in vetta dall'inizio alla fine della gara surclassando le ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Sun Yang fa doppietta nei 200 sl - squalificato Rapsys - Megli 5° sfiora il bronzo : Una finale con il brivido quella dei 200 stile libero uomini a Gwangju (Corea del Sud), sede dei Mondiali 2019 di Nuoto. Le quattro vasche sorridono ancora una volta al cinese Sun Yang che, dunque, fa doppietta dopo la vittoria dei 400 sl e si conferma oro iridato dopo il successo a Budapest nella medesima distanza due anni fa. Una gara che l’asiatico ha vinto con il crono di 1’44″93 ma che, inizialmente, aveva avuto un esito ...

Italia-Ungheria - Semifinale Mondiali pallanuoto 2019 : data - programma - orari e tv : L’Italia ha sconfitto la Grecia per 7-6 e si è così qualificata alle semifinali dei Mondiali 2019 di pallanuoto maschile in corso di svolgimento a Gwangju (Corea del Sud), gli azzurri hanno faticato tremendamente contro gli ellenici ma sono riusciti a passare il turno e ora affronteranno l’Ungheria nella Classica per eccellenza. Il Settebello tornerà in acqua giovedì 25 luglio per sfidare i temibili magiari che oggi sono riusciit a ...

Mondiali Nuoto 2019 – Sun Yang vince i 200 sl grazie alla squalifica di Rapsys - Megli 5° col record italiano : Il nuotatore italiano chiude al quinto posto grazie alla squalifica di Rapsys, l’oro va a Sun Yang che si conferma campione del mondo nei 200 sl Prima finale di giornata e primo colpo di scena, con i 200 stile libero che regalano subito spettacolo. Sun Yang vince la medaglia d’oro pur essendo arrivato secondo alle spalle del lituano Rapsys, squalificato subito dopo l’arrivo. Sesto posto in vasca e quinto dunque dopo la ...

Pallanuoto - Mondiali 2019. Campagna : “Cuore e determinazione - siamo in semifinale : ora partita della morte con l’Ungheria”. Figlioli : “Cuore a 180 battiti” : L’Italia ha sconfitto la Grecia per 7-6 e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2019 di Pallanuoto, gli azzurri si sono imposti in volata a Gwangju (Corea del Sud) e si sono guadagnati il diritto di affrontare l’Ungheria nel match che spalanca le porte dell’atto conclusivo della rassegna iridata. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti ai microfoni della Rai. SANDRO Campagna: “Una partita ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Grecia 7-6 - SETTEBELLO FANTASTICO! Azzurri in semifinale - si torna a sognare! : Il SETTEBELLO torna tra le migliori quattro compagini al mondo. Dopo un paio di stagioni sotto tono tra delusioni iridate ed europee, la Nazionale italiana di Pallanuoto torna al top e potrà andare a giocarsi le medaglie nel Mondiale di Gwangju (Corea del Sud). Un match davvero thriller quello odierno tra gli Azzurri e la Grecia nei quarti di finale: la squadra di Sandro Campagna è stata spesso e volentieri in vantaggio, ma in un terzo quarto ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 23 luglio. Settebello in semifinale! Ora Quadarella per un sogno! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. Nel Nuoto l’Italia cala gli assi: Simona Quadarella va a caccia della medaglia nei 1500 stile libero, sfidando Katie Ledecky, detronizzata nei 400 sl da Ariarne Titmus; al mattino Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri scenderanno in vasca per affrontare la sfida degli 800 sl, per testare la loro condizione ed entrare tranquillamente in ...