Mondiali Nuoto 2019 – Sun Yang vince i 200 sl grazie alla squalifica di Rapsys | Megli 5°

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 23 luglio. Settebello in semifinale! Ora Quadarella per un sogno! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. Nel Nuoto l’Italia cala gli assi: Simona Quadarella va a caccia della medaglia nei 1500 stile libero, sfidando Katie Ledecky, detronizzata nei 400 sl da Ariarne Titmus; al mattino Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri scenderanno in vasca per affrontare la sfida degli 800 sl, per testare la loro condizione ed entrare tranquillamente in ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : tutti i risultati di martedì 23 luglio. L’Italia supera la Grecia - ora contro l’Ungheria per andare a Tokyo 2020 : Giornata dedicata ai quarti di finale per i Mondiali di Pallanuoto di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello supera in una partita tiratissima la Grecia per 7-6 e vola in semifinale, dove gli azzurri si giocheranno la possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nelle altre gare di giornata la Spagna batte la Serbia per 12-9 ed andrà a giocarsi il pass olimpico con la Croazia, che soffre ma supera la Germania per 10-8. Infine ...

LIVE Italia-Grecia 7-6 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : SETTEBELLO IN SEMIFINALE! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! Appuntamento a giovedì per la SEMIFINALE! 12.33 L’Italia ha vinto questa partita grazie ad una difesa ferrea, davvero un muro. Bisogna migliorare in attacco se si vorrà conquistare anche la finalissima! Intanto siamo in zona medaglia! Un grande SETTEBELLO! 12.32 ITALIA BATTE GRECIA 7-6! SIAMO IN SEMIFINALE! Giovedì 25 ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : iniziano le finali. Quadarella per l’impresa! C’è Federica Pellegrini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40: L’attesa febbrile è per i 1500 stile libero di Simona Quadarella. Non c’è Ledecky che sembra avesse problemi fisici anche prima di Gwangju anche se la versione ufficiale è un virus che l’avrebbe colpita in Corea 12.35: Buongiorno agli appassionati di Nuoto. Tra poco più di venti minuti scatta una sessione di semifinali e finali stellare per l’Italia. E’ una ...

LIVE Italia-Grecia 6-6 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : si decide tutto nell’ultimo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6’16” NON LI FACCIAMO NEANCHE TIRARE! Che difesa di Di Fulvio! 6’35” Ennesima espulsione a favore della Grecia… 6’50” DI FULVIOOOOOOOOOOOOOOO!!! CHE BORDATAAAAAAAAAAAAA!!! Missile dai 6 metri, pallone sopra la testa del portiere! Italia-Grecia 7-6! 7’39” Il tiro di Figlioli lambisce il palo. Inizia l’ultimo tempo, quarto sprint vinto ...

LIVE Italia-Grecia 5-5 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : pari degli ellenici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3’58” Zerdevas para la scontata conclusione di Echenique. Ora stiamo faticando tantissimo. 4’16” Genidounias spiazza Del Lungo. Italia-Grecia 5-5. Black-out degli azzurri. 4’16” Rigore per la Grecia. Fallo grave commesso da Del Lungo. 4’47” Altra palla persa dal Settebello, non stiamo più attaccando. 5’01” Italia-Grecia 5-4. Questa ...

LIVE Italia-Grecia 4-3 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Settebello avanti a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.57 Termina il primo tempo. Italia-Grecia 4-3. E’ un buon Settebello, attento in difesa e letale con le controfughe. Cosa non sta funzionando? Le superiorità numeriche…Bisognerà sbloccarsi, perché la vittoria passerà da lì… 30″ non ci sblocchiamo in superiorità numerica, non va la conclusione di Di Fulvio. 1’25” Superiorità numerica per l’Italia, ...

LIVE Italia-Grecia 2-2 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : equilibrio sovrano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’48” CHE DIFESA DEL SETTEBELLO! La Grecia fa girare bene la palla in superiorità numerica, ma deviamo la conclusione. Intanto seconda espulsione per Renzuto Iodice. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! CONTROFUGAAAAAAAAAAAA!!! Luongo, a tu per tu con il portiere, non può sbagliare! Italia-Grecia 3-2! 6’51” Palo pieno di Di Fulvio dalla distanza. 7’20” Kolomvos ...

LIVE Italia-Grecia pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1-2 - sorpasso degli ellenici. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5′ GOL. Bel giro palla degli ellenici, Gounas è perfetta con il suo diagonale schiacciato. Grecia in vantaggio 2-1. 5′ Espulsione per Di Somma. Italia costretta a difendersi con l’uomo in meno. 4′ Echenique cerca il tiro, viene parato, Bodegas prova il tap-in ma sbaglia. 4′ Italia con l’uomo in più, si cerca il nuovo vantaggio. Italia-Grecia 1-1. 4′ ...

LIVE Italia-Grecia pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia la partita - azzurri a caccia della semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2′ Aicardi cerca una palla in mezzo ma la difesa greca non si fa sorprendere. 1′ Fallo in attacco di Skoumpakis. Si riparte, azzurri in attacco. 1′ Espulsione per Aicardi, Italia subito costretta a difendersi. 1′ Di Fulviooooooo! Vince lo sprint d’apertura. Primo possesso per l’Italia. 11.30 inizia LA partita. 11.27 I giocatori si scambiano il saluto a ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 23 luglio. Paltrinieri-Detti-Pellegrini ok - Ledecky rinuncia ai 200 sl e alla finale dei 1500 sl! Tra poco il Settebello : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. Nel Nuoto l’Italia cala gli assi: Simona Quadarella va a caccia della medaglia nei 1500 stile libero, sfidando Katie Ledecky, detronizzata nei 400 sl da Ariarne Titmus; al mattino Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri scenderanno in vasca per affrontare la sfida degli 800 sl, per testare la loro condizione ed entrare tranquillamente in ...