Modello 730 | scade oggi l’invio | come fare in caso di ritardo

Scadenza presentazione Modello 730 : 23 luglio ultimo giorno per chi si affida ai Caf : La Scadenza per la consegna del Modello 730, prevista per il 23 luglio, si avvicina sempre di più, coinvolgendo sia i contribuenti che sceglieranno di trasmettere autonomamente il Modello 730 precompilato messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, sia coloro che si affideranno all'assistenza di un Caf o di un professionista. In particolare, nel sito della suddetta agenzia sono disponibili le istruzioni necessarie alla compilazione del ...

Modello 730 ultimi giorni per l’invio : scadenza 23 luglio. Istruzioni : Mancano ormai pochi giorni alla scadenza per la trasmissione del Modello 730 relativo al periodo d’imposta 2018. Il 23 luglio è l’ultimo giorno per l’invio, e i lavoratori dipendenti e i pensionati che ancora non hanno provveduto, dovranno affrettarsi se vogliono inviare la dichiarazione precompilata direttamente o rivolgendosi ad un CAF o professionista abilitato. La stagione del Modello 730/2019 si è aperta ormai da mesi, in particolare è dal ...

Modello 730/4 2019 : verifica conguagli Inps online - ecco come fare : Modello 730/4 2019: verifica conguagli Inps online, ecco come fare Con il messaggio n. 25652 dell’11 luglio 2019, l’Inps ha fornito importanti indicazioni sulla verifica dei conguagli fiscali Inps relativamente al Modello 730/4. Tramite la comunicazione, infatti, l’Inps informa i cittadini contribuenti di potersi avvalere del servizio Assistenza Fiscale (730/4), disponibile tra i Servizi al Cittadino. Andiamo quindi a leggere cosa scrive ...

8 per mille 2019 : elenco - associazioni e a chi si può dare nel Modello 730 : 8 per mille 2019: elenco, associazioni e a chi si può dare nel modello 730 Al momento della dichiarazione dei redditi, i cittadini contribuenti si trovano di fronte (anche) all’eventualità di destinare il cosiddetto 8 per mille. Vediamo di seguito l’elenco dei soggetti possibili destinatari e, pertanto, entro quali enti ed associazioni è possibile effettuare la scelta di dare l’8 per mille. Se ti interessa sapere cosa ...

Scadenze fiscali luglio 2019 : Irpef - Modello 730 e rottamazione. Calendario : Scadenze fiscali luglio 2019: Irpef, Modello 730 e rottamazione. Calendario Archiviato il mese di giugno, è il momento di dare uno sguardo al Calendario delle Scadenze fiscali di luglio 2019. Dal versamento Irpef e alla dichiarazione 730, dalla rottamazione delle cartelle esattoriali fino ai tradizionali adempimenti periodici. Ma attenzione anche alle proroghe. Andiamo quindi a elencare i principali adempimenti presenti nello scadenziario ...

Modello 730 - conguaglio a debito : perché si paga di più - pagamento - rateizzazione : conguaglio a debito nel Modello 730. Il Modello 730 per la dichiarazione dei redditi, è specificamente rivolto ai lavoratori dipendenti e pensionati. Con la presentazione del 730, il contribuente non deve eseguire particolari calcoli, e ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata della pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o settembre). Se invece risulteranno ...

Modello 730/2019 : spese mediche detraibili eccessive possono portare controlli preventivi : È partita ufficialmente ieri, 19 giugno, la nuova stagione dei controlli fiscali preventivi sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti italiani. È stato infatti pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento 207079/2019 che detta regole specifiche per valutare gli elementi di incoerenza presenti nelle dichiarazioni dei redditi e che possono portare al blocco dei rimborsi Irpef nei confronti degli eventuali aventi diritto. Cosa dice ...

Rimborso Modello 730 precompilato 2019 : quando arriva il conguaglio Irpef : Rimborso modello 730 precompilato 2019: quando arriva il conguaglio Irpef Siamo a giugno ed è periodo di modello 730 precompilato e dichiarazione dei redditi (per saperne di più clicca su questo articolo). Il 7 luglio sarà la scadenza di presentazione tramite sostituto d’imposta, mentre per tutti gli altri il termine ultimo sarà il 23 luglio 2019. In tema di redditi dichiarati, tuttavia, c’è anche il fattore di un eventuale conguaglio (o ...

Modello 730 e Redditi a credito : come ottenere il rimborso : Nel presentare la dichiarazione dei Redditi, si può verificare, anche per effetto di detrazioni fiscali, oneri deducibili, o altre agevolazioni fiscali, che il contribuente vanti un credito nei confronti del fisco, dunque lo stesso ha diritto a ricevere un corrispondente rimborso. A seconda dei casi, i rimborsi (che possono derivare anche da versamenti in eccedenza di varie imposte) possono essere chiesti o direttamente con la dichiarazione dei ...

NoiPA - stipendi - Modello 730 e altro : ultime notizie al 3 giugno : Il portale NoiPA ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il riassunto di tutte le notizie comunicate nel mese di maggio 2019 e fra queste alcune riguardano gli stipendi e il 730 precompilato. Riportiamo le più importanti del mese. ultime notizie NoiPA Le ultime notizie NoiPA pubblicate nel mese appena conclusosi, sono le seguenti: 2 maggio Dal 2 maggio è possibile accettare o modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata ...

Modello 730 precompilato 2019 errato - data scadenza modifica senza Caf : Modello 730 precompilato 2019 errato, data scadenza modifica senza Caf Il Modello 730 precompilato 2019 è stato inviato, ma poi ci si accorge che abbiamo fatto degli errori. E adesso? Nessun timore: c’è la possibilità di annullare la dichiarazione e correggerla presentandone una nuova e dunque effettuando un nuovo invio. Ma attenzione, perché per fare questo bisognerà affrettarsi e rispettare una certa scadenza, oltre la quale non sarà più ...

Modello 730 : sanzioni ridotte per il visto di conformità infedele : Lo scorso 24 maggio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 12/E/2019. La Circolare detta importanti modifiche al regime sanzionatorio in caso di errori commessi dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati. Queste nuove disposizioni recepiscono le indicazioni fornite dal Decreto- legge n° 4 del 2019. Cosa prevede la Circolare Innanzitutto, va chiarito che quanto disposto dalla Circolare 12/E/2019, si applica a ...

Modello 730 sbagliato o con errori : come annullarlo e re-inviarlo : La vita è fatta di sbagli e soluzioni, in tutti gli ambiti, Fisco incluso: la dichiarazione dei redditi con il Modello 730 non fa certo eccezione. Anche durante la sua compilazione può capitare di commettere errori – formali e non – di omettere, di fare calcoli sbagliati, di inserire dati anagrafici storpiati. E se capita, che fare? Mai disperarsi. È possibile procedere ad un annullamento del Modello e ad un nuovo invio dello stesso. Con alcuni ...