Miss Italia | Antonella Clerici potrebbe condurre la nuova edizione

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019)è la grande assente della prossima stagione televisiva di Rai 1 in quanto non le sono stati affidati dei programmi nell'azienda di stato. Tuttavia, però,ro esserci dei colpi di scena e si sta parlando della possibilità di vederla al timone di uno storico programma come '', che è una manifestazione trasmessa nel mese di settembre. Ci sono dei dubbi da risolvere e non si sa se in quest'annatavenga mandata in onda su Rai 1, oppure su La7. Tuttavia, i giornali spiegano che diventa sempre più probabile la possibilità di un ritorno del concorso di bellezza su Rai 1 dopo i cambiamenti avvenuti nelle precedenti stagioni. Sono passati sei anni dall'ultima messa in onda del programma per via della decisione presa da alcune figure importanti della Rai (Anna Maria Tarantola, Luigi Gubitosi e Giancarlo Leone) di stoppare il concorso di bellezza. La ...

