Milan | Giampaolo presenta la sfida al Bayern | “mi aspetto delle risposte | su Piatek…”

Il Milan di Giampaolo debutta con il Bayern : diretta su Sportitalia : Si avvicina il momento dell’esordio del nuovo Milan targato Marco Giampaolo, pronto a fare il possibile per rilanciarsi dopo una stagione come quella scorsa in cui, nonostante qualche alto e basso di troppo, la qualificazione alla Champions League è sfuggita solo all’ultimo. La nuova dirigenza formata da Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara è […] L'articolo Il Milan di Giampaolo debutta con il Bayern: diretta su ...

Milan - Marco Giampaolo promuove Suso trequartista e inguaia Maldini : "Chiede a lui". Superstar in arrivo? : "Suso mi ha dato grande disponibilità, sta lavorando molto bene nel ruolo di trequartista, è un giocatore forte nell'uno contro uno, ha letture e visione di gioco, sa guardare avanti: sono soddisfatto, può fare la differenza. Poi per gli sviluppi di mercato e le situazioni che sono sopra di me dovet

Milan - Giampaolo promuove il gruppo rossonero : “sono andati oltre le mie aspettative - mi hanno sorpreso” : Il nuovo allenatore del Milan ha commentato i primi dieci giorni di ritiro, esprimendo il proprio parere sul gruppo a sua disposizione Dieci giorni di ritiro sono già volati in casa Milan, i rossoneri lasceranno adesso Milanello per volare negli Stati Uniti per la tournée estiva. Marco Giampaolo è parso soddisfatto di questi primi giorni di lavoro, sottolineando di essere rimasto sorpreso dalle capacità di apprendimento del ...

Milan - Giampaolo scatenato : le indicazioni su Cutrone - Bennacer e Modric : “Suso sta lavorando bene in quel ruolo, mi ha dato grande disponibilità, è un giocatore forte nell’uno contro uno e ha grandi qualità. Io sono soddisfatto”. Importanti indicazioni di Marco Giampaolo, allenatore del Milan, parlando con la stampa prima di volare per gli Stati Uniti. Su una possibile cessione dello spagnolo l’allenatore ha dichiarato: “È un giocatore forte, che può fare la differenza. Per gli ...

Milan - pareggio alla prima con il Novara : Theo Hernandez fa sorridere Giampaolo : Amichevole a porte chiuse questa mattina tra Milan e Novara, il test è finito in pareggio, 1-1. Al gol nel primo tempo per la formazione piemontese che milita in Lega Pro con Matteo Stoppa replica nel finale il neo acquisto rossonero Theo Hernandez con un tracciante dalla lunga distanza. Il tecnico

Milan - Berlusconi : “devo parlare con Giampaolo - ho tante cose da suggerirgli” : Il cuore di Silvio Berlusconi continua ad essere rossonero nonostante il momento difficile che sta attraversando il Milan. “E’ un momento di passaggio in cui il Milan deve trovare la giusta volonta’ di puntare in alto, che deve essere sostenuta e realizzata dalla giusta dirigenza, e’ quello che mi auguro”, confessa al canale You Tube di Carlo Pellegatti da Lugano, a margine della presentazione della ...

Calciomercato Juventus - Venerato : 'Giampaolo vorrebbe Dybala al Milan' : Sono ore davvero molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta infatti per ufficializzare un acquisto importantissimo, ovvero l'ingaggio di De Ligt, fortissimo difensore centrale proveniente dall'Ajax. Al club olandese andrà una cifra intorno ai 75 milioni di euro, mentre per il giocatore classe 1999 è pronto un contratto di cinque anni da sette milioni e mezzo di euro a stagione, che con i bonus ...

Inter e Milan - Milano a due velocità : Antonio Conte sorride - Giampaolo aspetta : L' unico punto in comune dell' estate di Inter e Milan finora è la coerenza rispetto alla rotta prefissata: nessuna ha compiuto una scelta stridente rispetto al progetto iniziale. Per il resto, Milano è divisa in due strategie diverse, forse mai così perfettamente antitetiche, a partire dalla scelta

Milan - Bonaventura torna a correre : sarà centrale nel progetto di Giampaolo : Giacomo Bonaventura, fermo da ottobre dopo l’operazione al ginocchio, è tornato a correre. Giampaolo vuole rilanciarlo e punta su di lui.“powered by Goal”Non solo Krunic, Bennacer e forse Veretout. Il centrocampo del Milan di Giampaolo punta forte anche sulle risorse interne come Giacomo Bonaventura.L’ex Atalanta, fermo dallo scorso ottobre dopo l’operazione al ginocchio, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello ...

Milan - tutti i componenti dello staff di Giampaolo : c’è anche l’ex Inter Rapetti : Affianco a Marco Giampaolo nella sua avventura al Milan ci sarà anche Stefano Rapetti: l’ex collaboratore di Mourinho era nell’Inter del Triplete.“powered by Goal”Con l’approdo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan e l’inizio del ritiro precampionato, è stato reso noto anche lo staff che lavorerà accanto al nuovo tenico rossonero.Official Statement: Rossoneri First Team Coaching staff ...

Milan - Giampaolo : “Io - lavoratore silenzioso. Costruiremo una squadra competitiva” : “Al Milan faremo tutti insieme le giuste valutazioni per costruire una squadra più competitiva possibile. Qui percepisco la storia del club, cosa significa vincere, le ambizioni. Sapevo già cosa aspettarmi in quanto ambizioni ed aspirazioni ma ora le tocco con mano“. Queste le parole dell’allenatore rossonero Marco Giampaolo ai microfoni di Milan Tv. “Credo che bisogna essere sé stessi, mai recitare una parte che ...

Milan – Completato il nuovo staff tecnico : l’ex rossonero Bonera al fianco di Giampaolo : E’ al completo il nuovo staff tecnico del Milan: Bonera al fianco di Giampaolo per la stagione 2019/20 C’è anche un ex rossonero al fianco di Giampaolo per la stagione 2019/20. Il Milan ha ufficializzato oggi la composizione del nuovo staff tecnico, nel quale spicca anche il nome di Daniele Bonera, ex difensore del Milan. L’ex calciatore torna dunque in rossonero, nei panni di collaboratore di Giampaolo. Questi gli altri ...

Milan - ufficializzato il nuovo staff tecnico di Giampaolo : Con una breve nota diffusa poco fa sul sito ufficiale, il Milan ha comunicato la composizione del nuovo staff tecnico di Marco Giampaolo. Da segnalare l’ex rossonero Daniele Bonera, l’ex portiere Luigi Turci e l’ex attaccante Salvatore Foti. “AC Milan comunica di aver completato la composizione del nuovo staff tecnico rossonero di Marco Giampaolo per la stagione 2019/20: Francesco Conti – Allenatore in ...

Giampaolo sbarca al Milan prometto lavoro - non parlo di obiettivi : Marco Giampolo è entrato ufficialmente, in punta di piedi, nel mondo Milan. Al fianco del nuovo tecnico rossonero, nella sua prima conferenza