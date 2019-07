Migranti : ‘viaggi’ Tunisia-Sicilia - su gommone 12 persone e 300 chili di sigarette : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – Le traversate dalla Sicilia alla Tunisia, e ritorno, con a bordo Migranti e sigarette di contrabbando, avvenivano nell’arco di una notte. In ogni viaggio venivano trasportati circa 205/300 chili di sigarette e 10/12 persone . E’ quanto emerge dall’indagine della Dda di Palermo che oggi ha portato all’arresto di otto persone per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione ...

Migranti - Mediterranea a 12 miglia da Lampedusa. Malta offre porto - ma loro : “Viaggio impossibile”. Salvini : “Pirateria” : Si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa la nave Alex di Mediterranea Saving Humans che ieri ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a bordo al largo della Libia. Dal governo italiano non è arrivato alcun permesso per avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco. “Per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non siamo in ...