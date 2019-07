Migranti : Procura Agrigento - 'decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata' : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - (di Elvira Terraova) - La scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, decisa dal gip di Agrigento Alessandra, per la Procura di Agrigento è una "conclusione contraddittoria, errata e non adeguatamente motivata". Ecco, quanto scrivono il Procura

Migranti : Procura Agrigento - ‘decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata’ (2) : (AdnKronos) – “Nel caso di resistenza operata da Carola Rackete – scrive la Procura – si dubita che l’adempimento el dovere di soccorso dei Migranti possa giungere a scriminare anche la condotta del 29 giugno scorso”. Ma i magistrati dicono anche di essere “consapevoli della complessità delle questioni sollevate”, ma sottolineano che “l’ordinanza di non convalida dell’arresto del ...

Migranti : Procura Agrigento - ‘decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – (di Elvira Terraova) – La scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, decisa dal gip di Agrigento Alessandra, per la Procura di Agrigento è una “conclusione contraddittoria, errata e non adeguatamente motivata”. Ecco, quanto scrivono il Procuratore Luigi Patronaggio e i pm della Procura, nel ricorso presentato in Cassazione contro la mancata convalida ...

Migranti : Procura Agrigento - ‘decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – (di Elvira Terraova) – La scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, decisa dal gip di Agrigento Alessandra, per la Procura di Agrigento è una “conclusione contraddittoria, errata e non adeguatamente motivata”. Ecco, quanto scrivono il Procuratore Luigi Patronaggio e i pm della Procura, nel ricorso presentato in Cassazione contro la mancata convalida ...

Migranti : Procura Agrigento - ‘decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata’ (2) : (AdnKronos) – “Nel caso di resistenza operata da Carola Rackete – scrive la Procura – si dubita che l’adempimento el dovere di soccorso dei Migranti possa giungere a scriminare anche la condotta del 29 giugno scorso”. Ma i magistrati dicono anche di essere “consapevoli della complessità delle questioni sollevate”, ma sottolineano che “l’ordinanza di non convalida ...

Migranti : Pd - ‘su Trancassini intervenga Procura’ - deputato Fdi ‘no bavagli’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Botta e risposta tra i deputati dem Alessia Morani e Carmelo Miceli e il deputato di Fdi, Paolo Trancassini. “Durante l’esame del decreto Sicurezza bis nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia, oggi il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini -denunciano i deputati Pd- ha fatto delle dichiarazioni sul caso della Sea Watch che vanno immediatamente trasmesse alla Procura che sta ...

Migranti : Pd - ‘su Trancassini intervenga Procura’ - deputato Fdi ‘no bavagli’ (2) : (AdnKronos) – Ribatte Trancasssini: “Se quelli del Pd pensano di intimorirmi e imbavagliarmi con il richiamo alla magistratura cascano male. Oggi, durante la discussione del ddl Sicurezza a commissioni riunite ho solo ricordato al Pd che il salvataggio in mare lo svolge già egregiamente la Capitaneria di porto e che le Ong sono più vicine al ruolo di favoreggiamento al reato di immigrazione clandestina che di salvatori di vittime. Ho ...

Migranti : Pd - ‘su Trancassini intervenga Procura’ - deputato Fdi ‘no bavagli’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Botta e risposta tra i deputati dem Alessia Morani e Carmelo Miceli e il deputato di Fdi, Paolo Trancassini. “Durante l’esame del decreto Sicurezza bis nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia, oggi il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini -denunciano i deputati Pd- ha fatto delle dichiarazioni sul caso della Sea Watch che vanno immediatamente trasmesse alla Procura ...

Migranti : Pd - ‘su Trancassini intervenga Procura’ - deputato Fdi ‘no bavagli’ (2) : (AdnKronos) – Ribatte Trancasssini: “Se quelli del Pd pensano di intimorirmi e imbavagliarmi con il richiamo alla magistratura cascano male. Oggi, durante la discussione del ddl Sicurezza a commissioni riunite ho solo ricordato al Pd che il salvataggio in mare lo svolge già egregiamente la Capitaneria di porto e che le Ong sono più vicine al ruolo di favoreggiamento al reato di immigrazione clandestina che di salvatori di ...

Migranti : scarcerazione Carola Rackete - pronto ricorso Procura Agrigento : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) - E' già pronto il ricorso della Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch arrestata a fine giugno a Lampedusa dopo avere disubbidito allo stop della Guardia di Finan

Migranti : scarcerazione Carola Rackete - pronto ricorso Procura Agrigento : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) – E’ già pronto il ricorso della Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch arrestata a fine giugno a Lampedusa dopo avere disubbidito allo stop della Guardia di Finanza a entrare in porto con una quarantina di Migranti a bordo. Il ricorso per Cassazione alla decisione del gip Alessandra Vella, come ...

Migranti : scarcerazione Carola Rackete - pronto ricorso Procura Agrigento : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) – E’ già pronto il ricorso della Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch arrestata a fine giugno a Lampedusa dopo avere disubbidito allo stop della Guardia di Finanza a entrare in porto con una quarantina di Migranti a bordo. Il ricorso per Cassazione alla decisione del gip Alessandra Vella, ...

Migranti : Procuratore Palermo - 'Corte ha ritenuto Mered trafficante esseri umani' : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "Sia pure con riferimento a una parte dei reati che erano stati contestati all'imputato, la Corte d'assise ha ritenuto Mered un trafficante di esseri umani e, quindi, tutte le affermazioni circa il fatto che fosse un povero falegname perseguitato ingiustamente, evident

Migranti : Procuratore Palermo - ‘Corte ha ritenuto Mered trafficante esseri umani’ : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “Sia pure con riferimento a una parte dei reati che erano stati contestati all’imputato, la Corte d’assise ha ritenuto Mered un trafficante di esseri umani e, quindi, tutte le affermazioni circa il fatto che fosse un povero falegname perseguitato ingiustamente, evidentemente, si sono scontrate con le prove che la Procura ha portato contro di lui”. Lo ha detto all’Adnkronos ...