Migranti | Macron attacca l' Italia | «Sbarchi nel porto più vicino» Salvini | «Non ci dai

Migranti - Macron provoca Salvini : 'Gli sbarchi devono avvenire nel porto più vicino' : La querelle tra Italia e Francia sul fronte dei Migranti rischia di inasprirsi sempre di più. Se il rapporto tra Matteo Salvini ed il Presidente francese Emmanuel Macron è teso sin dal giugno dello scorso anno, quando si insediò il governo gialloverde, da oggi siamo arrivati ad una situazione di forte scontro con i vicini d'oltralpe.

Migranti - Matteo Salvini : "Se Macron vuole discutere di immigrati venga pure a Roma" : Botta e risposta fra Matteo Salvini e Emmanuel Macron. Il presidente francese ha accusato il titolare del Viminale di disertare il vertice di Parigi in tema migrazione, ma il leader del Carroccio ribatte: "L'Italia ha rialzato la testa, non prende ordini e non fa la dama di compagnia". Ieri Salvini aveva inviato una lettera al suo omologo francese in cui affermava che l'Italia non fosse più il campo profughi di Bruxelles.

Salvini diserta il vertice sui Migranti e Macron lo attacca : In Italia Conte incontrerà i sindacati e le imprese a Palazzo Chigi. L'incontro sulle riforme fiscali avverrà il 25 luglio. Landini (Cgil): "E' un fatto positivo". Il faccendiere Paolo Arata avrebbe tentato di influenzare la lista dei ministri del governo. Così gli investigatori della Dia.

Migranti - Macron sull'assenza di Salvini : "Non si guadagna mai nulla non partecipando" : L'assenza del Ministro dell'Interno Matteo Salvini dal vertice dei Ministri dell'Interno dei Paesi UE che si è tenuto oggi a Parigi - il diretto interessato ha preferito disertare e inviare i tecnici del Viminale - non è passata inosservata e a margine dell'incontro il presidente francese Emmanuel Macron, che aveva voluto quel vertice dopo le polemiche che lo aveva travolto sui respingimenti illegali al confine tra Italia e Francia, non ha

Migranti - il Viminale esulta : Francia stoppata - porti di sbarco ruotino. Scontro Salvini-Macron : Nuovo botta e risposta tra Salvini e Macron. Il terreno di Scontro è quello dei Migranti, al centro di un vertice organizzato a Parigi e dove il Viminale ha inviato solo i suoi tecnici

Macron deplora l'assenza di Salvini al vertice sui Migranti. E ribadisce : "Gli sbarchi devono avvenire nel porto più vicino" : "Dobbiamo rispettare le regole umanitarie e del diritto marittimo internazionale. Quando una nave lascia le acque della Libia e si trova in acque internazionali con rifugiati a bordo deve trovare rifugio nel porto più vicino. È una necessità giuridica e pratica. Non si possono far correre rischi a donne e uomini in situazioni di vulnerabilità": lo ha detto Emmanuel Macron a Parigi.

Salvini - lettera sui Migranti alla Francia/ "Macron - Italia non è un campo profughi' : Salvini, la lettera sui migranti spedita alla Francia. Il titolare del Viminale alza la voce "L'Italia non è un campo profughi".

Migranti - bufera sulla Francia. Meloni attacca Macron : "Assurdo" : Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi Scoppia la polemica politica dopo l'inchiesta del Giornale.it sui Migranti respinti dalla Francia a Ventimiglia I trucchi scuotono la politica. Dopo l'inchiesta esclusiva del Giornale.it sulle violazioni di Parigi al confine tra Ventimiglia e Mentone, Giorgia Meloni accusa Macron e "l'umanissima Francia" che "continua ad agire indisturbata" alla frontiera.

Il 'muro' anti-stranieri di Macron. Così caccia i Migranti in Italia : Giuseppe De Lorenzo Parigi considera "inaccettabile" il comportamento di Salvini su porti chiusi e migranti, ma poi barrica la Francia La stazione di Ventimiglia è la casa di molti migranti. Mangiano e dormono per strada o sui sassi tra le rotaie. Gli occhi fissi sui tabelloni dei treni diretti oltr'Alpe. La direzione è solo una: la Francia. Sono a centinaia gli immigrati che, ogni giorno, arrivati dalla rotta del Mediterraneo o da

Matteo Salvini contro Merkel e Macron : salta il tavolo ad Helsinki sui Migranti. Così ci vogliono sobbarcare : Matteo Salvini e Malta hanno chiesto di cambiare le regole sul primo porto sicuro e immediatamente si sono accesi gli animi tanto da far saltare il tavolo a Helsinki. "SeaWatch3 ha violato le leggi italiane e ha speronato una motovedetta", ha sottolineato il ministro di fronte all'omologo maltese

Così il buonista Macron tratta i Migranti : ?rinchiusi senza cibo né acqua : Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi Parigi predica accoglienza, ma respinge i migranti. Le accuse di abusi: "Ci fanno dormire in terra, senza letti né coperte" La camionetta con i simboli della polizia francese, la sirena e i lampeggianti resta parcheggiata alla stazione. Dopo aver rastrellato il treno, gli agenti hanno caricato il migrante su un altro mezzo senza le insegne di riconoscimento. È anonimo, quasi a

Ecco l'accoglienza di Macron : "Migranti chiusi nei container" : Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi Macron ci fa la morale sui migranti, ma non rispetta le regole. Esplode lo scandalo: da domani in esclusiva sul Giornale.it gli abusi dei francesi Ci sono le immagini. I migranti entrano in un container giallo, al confine tra l'Italia e la Francia. Escono solo dieci, dodici ore dopo. Senza un mandato di arresto, senza un motivo reale se non quello di permettere a Parigi di cacciarli