Migranti | l' accusa choc a Parigi | La polizia francese è razzista

Blitz della Finanza - quattro arresti per gestione coop accoglienza Migranti. Accusa di truffa : Operazione tra Sanremo, Cuneo e Torino, decine di avvisi di garanzia e sequestri per un milione di euro

Migranti - Renzi accusa il Pd : “Errore esasperare tema e dire no a fiducia su Ius soli”. Ma fino al 2018 era il leader : Una lunga accusa al Partito democratico sulla gestione del tema Migranti, ma nessuna ammissione di responsabilità personale in quanto leader fino al 2018. Matteo Renzi ha scritto una lettera a Repubblica nella quale attacca “l’aver esasperato il tema degli sbarchi” e il “poco coraggio sullo Ius soli“. Secondo l’ex premier e segretario il “declino del partito” è iniziato quando si è esasperato ...

Ong Mediterranea rifiuta di far rotta su Malta e Salvini li accusa di “pirateria”. Scambio di Migranti Roma-La Valletta : Si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa la nave Alex di Mediterranea Saving Humans che ieri ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a bordo al largo della Libia. Dal governo italiano è arrivato il divieto di avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco. “Per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non siamo in grado di ...

Renzi accusa il Pd sui Migranti : "Abbiamo sopravvalutato il problema". Calenda lo attacca : Troppa esasperazione sul tema degli sbarchi, poco coraggio sullo ius soli. Matteo Renzi, in una lunga lettera indirizzata a Repubblica, riconosce come il declino del partito di cui era segretario inizia "quando si esaspera il tema arrivi dal Mediterraneo e allo stesso tempo si discute lo Ius soli senza avere il coraggio di mettere la fiducia come avevamo fatto sulle unioni civili".Per l'ex premier, si tratta di una

Renzi accusa il Pd per la gestione della crisi dei Migranti : "Non abbiamo sottovalutato la questione immigrazione: l'abbiamo sopravvalutata quando nel funesto 2017 abbiamo considerato qualche decina di barche che arrivava in un Paese di 60 milioni di abitanti, 'una minaccia alla democrazia'". L'ex premier e segretario del Pd lo scrive su la Repubblica, che apre la prima pagina del giornale con questo titolo: "migranti, io accuso il Pd", per dire poi che sulla questione "siamo stati allarmisti" e "pavidi

La lettera di Renzi in cui accusa il Pd per la gestione della crisi dei Migranti : “Non abbiamo sottovalutato la questione immigrazione: l'abbiamo sopravvalutata quando nel funesto 2017 abbiamo considerato qualche decina di barche che arrivava in un Paese di 60 milioni di abitanti, ‘una minaccia alla democrazia'”. L'ex premier e segretario del Pd lo scrive su la Repubblica, che apre la prima pagina del giornale con questo titolo: “migranti, io accuso il Pd”, per dire poi che sulla questione “siamo stati allarmisti” e “pavidi ...

Libia - attacco aereo a centro Migranti : almeno 40 morti e 80 feriti. Serraj accusa Haftar : Strage di migranti in Libia: un attacco aereo al centro di detenzione di migranti illegali di Tajoura attribuito alle forze del generale Haftar ha causato 40 morti e almeno 80 feriti. I numeri...

Migranti - onlus sotto accusa a Milano. Undici arresti : I finanzieri del Comando provinciale di Lodi, su disposizione della Procura di Milano, stanno eseguendo numerose perquisizioni e un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone accusate di associazione per delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio nell’ambito dell’inchiesta `Fake onlus´ che vede al centro una presunta gestione ...

Accoglienza Migranti - sotto accusa 4 onlus a Milano : undici arresti. “Profitti illeciti per 7 milioni di euro” : sotto inchiesta l’Accoglienza dei migranti: a Milano undici persone sono state arrestate con l’accusa di associazione a delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio nell’ambito dell’operazione “Fake onlus“. L’operazione della Procura di Milano colpisce quattro onlus milanesi accusate di gestione economica illecita. I profitti illeciti raggiungerebbero 7 milioni di euro. Secondo quanto emerge ...

Nave italiana soccorre 50 Migranti. Alarm Phone accusa Malta : Nave italiana soccorre 50 migranti. Alarm Phone accusa Malta L’imbarcazione commerciale “Asso 25” avrebbe recuperato i migranti nel Mediterraneo e si starebbe dirigendo verso Lampedusa. Secondo il servizio di linea telefonica d'allarme, La Valletta avrebbe ignorato le richieste di soccorso Parole chiave: ...

Migranti : Ue accusata di crimini contro l'umanità : La denuncia è stata presentata alla Corte penale internazionale. Funzionari e politici di Italia, Francia e Germania avrebbero consapevolmente creato la "via di migrazione più letale del mondo, con la conseguenza che oltre 12.000 persone hanno perso la vita. Per arginare i...

Migranti - "barcone con 90 persone al largo della Libia - bimba morta". Alarm Phone accusa la Marina italiana : Un barcone con 90 Migranti a bordo in difficoltà nelle acque tra Libia, Malta e Tunisia e una bambina di 5 anni sarebbe morta. È Alarm Phone a comunicare su Twitter di essere stato contattato ieri sera dall'imbarcazione, riferendo che chi è a bordo ha visto vari velivoli e un elicottero militare nel