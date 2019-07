Midsommar | un horror sotto il sole di mezzanotte

Fonte : wired

(Di martedì 23 luglio 2019) Ari Aster sa esattamente di cosa ci sia da avere paura negli eventi che racconta. In una scena che fa quasi da ponte con il suo precedente film Hereditary (quello che lo ha rivelato al mondo due anni fa, un esordio memorabile) questo suo secondo film scritto e diretto da sé si apre con l’annuncio di una morte. Servono solo un pugno di minuti per descrivere cosa sia successo e per mostrare la reazione di chi lo viene a sapere (un familiare). Ci sono i colori di Hereditary e quella capacità di condensare in poche immagini la paura. Ari Aster è capace di trovare in una situazione quell’unico dettaglio o quell’immagine che scatenano qualcosa. Il film è appena iniziato e quindi non abbiamo alcun attaccamento per i personaggi ma centrando la dinamica giusta siamo introdotti a una tragedia. Per l’appunto è solo un’introduzione e il resto del film, appositamente, sarà il contrario. Se quella ...

