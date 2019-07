Microsoft investe 1 miliardo di dollari per l' intelligenza artificiale

Microsoft investe un miliardo per creare l’intelligenza artificiale generale : (Foto via Pixabay) Che l’intelligenza artificiale sia ormai uno degli ambiti di maggior investimento e sviluppo per moltissime società tecnologiche non è certo un mistero. Tra i nomi più in vista in questo settore di ricerca c’è sicuramente quello di OpenAi, un’organizzazione non profit fondata nel 2015 dal patron di Tesla, Elon Musk, e da Sam Altman proprio con lo scopo di accelerare gli studi su tecnologie così avanzate. A ulteriore ...