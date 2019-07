Mick Jagger protagonista in The Burnt Orange Heresy | nuovo film di Giuseppe Capotondi

Mick Jagger ha trollato Trump durante un concerto in Massachussets : Mick Jagger ha trollato Trump durante la venue di Foxborough, Massachussets. Il frontman dei Rolling Stones, durante lo show, ha dispensato battute sul presidente degli Stati Uniti in riferimento al discorso tenuto durante i festeggiamenti del 4 luglio. Donald Trump, infatti, ha arringato la folla per celebrare il Congresso e ha fatto una gaffe parlando di controllo degli aeroporti nel 1775: Il nostro esercito ha presidiato l'aria, ha speronato ...

La figlia di Brian Jones : 'Senza mia padre - Mick Jagger farebbe il contabile' : La figlia di Brian Jones, musicista e storico fondatore dei Rolling Stones, è convinta che il padre non sia morte a seguito di un incidente, bensì che sia stato assassinato. Il caso della morte di Jones, il cui corpo senza vita venne trovato nella piscina della casa di Cotchford Farm, il 3 luglio di cinquant'anni fa, ha lasciato moltissimi dubbi e, in occasione dell'anniversario, la figlia ne approfitta anche per lanciare una stoccata a Mick ...

Mick Jagger torna sul palco con i Rolling Stones - il tour è ripartito da Chicago (video) : Mick Jagger torna sul palco con i Rolling Stones: il frontman della leggendaria band internazionale è ufficialmente tornato all'attività live esibendosi in concerto a Chicago, prima data della tournée dopo l'interruzione degli scorsi mesi. Lo stop al tour è stato necessario a causa dell'intervento chirurgico al quale Mick Jagger è stato sottoposto per la sostituzione di una valvola cardiaca. L'artista ha osservato un periodo di riposo e di ...

Mick Jagger dopo l'intervento al cuore torna scatenato sul palco - : Riccardo Palleschi Appena due mesi fa il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger, era stato operato al cuore. Ora è tornato sul palco a Chicago più scatenato che mai Si è trattato di una sostituzione di una valvola cardiaca, un intervento al cuore non proprio leggero. Mick Jagger, però, è tornato a cantare scatenato con non mai sul palco di Chicago per il tour "No Filter Tour". La band dei Rolling Stones si è esibita dopo diverse ...

Mick Jagger - il cantante dei Rolling Stones è scatenato sul palco dopo l’operazione al cuore : l’esibizione è travolgente : Due mesi fa l’operazione al cuore per la sostituzione di una valvola cardiaca. Ma ora Mick Jagger è tornato sul palco ed è più in forma che mai: i Rolling Stones si sono esibiti a Chicago per il “No Filter Tour”, dopo che le date erano state sospese per i problemi di salute del cantante. Come mostra il video, Jagger, 75 anni, salta e balla mentre invita il pubblico ad accompagnarlo in Tumbling Dice. Video Facebook/Tom ...

Mick Jagger è tornato sul palco : a Chicago con i Rolling Stones : Mick Jagger torna in pista con i Rolling Stones dopo l'assenza per un'operazione al cuore. La band ha ripreso il tour da Chicago in Illinois dopo averlo sospeso lo scorso aprile a causa dei problemi di salute del suo frontman. Jagger, 75 anni, fu sottoposto ad un intervento per la sostituzione di una valvola cardiaca. Tuttavia a poco piu' di un mese dall'operazione, il cantante ha condiviso un video mentre balla scatenato durante la ...

Mick Jagger torna sul palco : è ripartito il ‘No Filter Tour’ dei Rolling Stones : Buona la prima, sarebbe il caso di dire, in occasione del primo concerto del No Filter Tour dei Rolling Stones: la band inglese, costretta a posticipare le date del tour a causa dei problemi di salute di Mick Jagger, ha dato il via alla sua tournée con il concerto di Chicago. Il cantante, dopo l'operazione subita al cuore, è apparso in gran forma, come testimoniavano anche le foto nelle settimane successive all'intervento. Il ritorno di Mick ...

Torno in tour - mi sento molto bene! Mick Jagger dopo l'intervento al cuore : Il cantante dei Rolling Stones ha concesso la sua prima intervista post-operazione, in cui annuncia il riTorno sui palcoscenici a partire dal 21 giugno. Mick Jagger è una forza della natura. Il cantante, 74 anni (e non sentirli), si è ripreso in grande stile dal delicato intervento al cuore al quale è stato sottoposto lo scorso aprile. Non solo: il frontman dei Rolling Stones ha concesso la sua prima intervista post-operazione ...

Mick Jagger conferma il tour dei Rolling Stones in partenza da Chicago : “Mi sento bene” : Mick Jagger conferma il tour dei Rolling Stones al via a fine giugno da Chicago. La prima tappa della tournée mondiale del gruppo è in programma per il 21 giugno ed è assolutamente confermata. Non c'è dubbio ormai che il frontman della band leggendaria Rolling Stones sia tornato in forma dopo l'intervento al cuore, pronto a riprendersi il posto sui palchi di tutto il mondo. Negli scorsi mesi, il gruppo era stato costretto a posticipare i ...

Rolling Stones : negli anni '70 Mick Jagger voleva cacciare Keith Richards dalla band : Se i Rolling Stones sono stati una delle rock band più longeve di tutti i tempi, non sempre all'interno del gruppo i rapporti sono stati ottimali, specie tra i due leader, il chitarrista Keith Richards ed il cantante Mick Jagger, che, negli anni Settanta hanno avuto non pochi problemi da affrontare. Ed è proprio in questo periodo infatti che Jagger per poco non cacciò dalla band Richards. I problemi di tossicodipendenza Come riporta in un ...