Mercato Juve | ' Mundo Deportivo' | ' Dybala | Matuidi e cash per Neymar'

Inter - Conte si prepara per la Juventus : “sarà una partita importante. Mercato? Ecco di cosa terremo conto” : L’allenatore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di ICC contro la Juventus, soffermandosi anche sul mercato Antonio Conte e l’Inter si preparano a sfidare la Juventus, match importante e affascinante che non può assolutamente essere considerato come un’amichevole. AFP/LaPresse L’International Champions Cup mette di fronte bianconeri e nerazzurri, entrambi reduci dalle sconfitte ...

Inter - Conte in conferenza : campo - Mercato e una battuta. “Io vicino alla Juve?” - la sua risposta… : Dopo la sconfitta all’esordio in International Champions Cup contro il Manchester United, per l’Inter c’è adesso l’ostacolo Juve, anch’essa uscita perdente dalla sfida con un’altra inglese, il Tottenham. Di questo, ma anche di mercato, ha parlato in conferenza stampa il tecnico nerazzurro Antonio Conte. Ecco le sue parole. “Giocare queste partite aiuta ad assimilare ancora di più i concetti di ...

Juventus - la richiesta di Maurizio Sarri : calcioMercato - che vuole dal Tottenham : Maurizio Sarri guarda all’Inghilterra per rinforzare la sua Juventus. Come riporta il Daily Mail il tecnico bianconero avrebbe messo gli occhi su Danny Rose del Tottenham e ha chiesto alla dirigenza di attivarsi per provare a portare a Torino l’esterno inglese. L’ex allenatore del Napoli vuole un te

CalcioMercato Juventus - dall’Inghilterra propongono un nuovo nome per la fascia : Sarri ha chiesto Rose : Due importanti innesti a centrocampo, due in difesa ed uno in attacco (da valutare) e il colpaccio De Ligt. Ma la Juve non ha finito il suo lavoro in entrata. Dall’Inghilterra riferiscono di un nome nuovo per la fascia sinistra qualora Luca Pellegrini dovesse andar via e serva un alternativa ad Alex Sandro. Il ‘Daily Mail‘ riporta di un interesse di Maurizio Sarri verso il terzino del Tottenham Danny Rose. Gli Spurs ...

Juve - il budget Mercato : le stime tra acquisti e cessioni : Juventus budget calciomercato 2019 2020 – Il fiore all’occhiello De Ligt, senza dimenticare affari come Ramsey, Rabiot e il ritorno di Gianluigi Buffon. Il mercato della Juventus finora ha visto sostanzialmente solo colpi in entrata per rinforzare la rosa di Sarri. Quale può essere quindi il budget per i bianconeri nel restante mercato? Lo abbiamo analizzato, […] L'articolo Juve, il budget mercato: le stime tra acquisti e ...

CalcioMercato 23 luglio martedì : Correa è del Milan. Juve-Neymar - il sogno continua. Inter-Lukaku - si complica : Calciomercato 23 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 23 luglio. JUVENTUS– Dopo aver definito l’affare De Ligt con l’Ajax, la Juventus potrebbe aprire alla clamorosa occasione targata Neymar. Il brasiliano, in uscita dal PSG, potrebbe decidere di aprire concretamente ai bianconeri. Come riportato da “Mundo Deportivo”, l’entourage del giocatore potrebbe incontrare Paratici nel […] L'articolo ...

CALCIOMercato JUVENTUS NEWS/ Dybala vuole restare. E Sarri... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, oggi 23 luglio 2019: Gonzalo Higuain è l'ago della bilancia per quanto riguarda il reparto offensivo. Commisso blocca Chiesa

CalcioMercato Fiorentina – Federico Chiesa vuole la Juventus : strappo al telefono con Joe Barone : Federico Chiesa vuole la Juventus, il patron Commisso non intende cederlo: la telefonata fra il giocatore e il braccio destro del presidente apre una spaccatura Tra Federico Chiesa e la Fiorentina si starebbe per consumare una netta spaccatura. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe manifestato l’intenzione di essere ceduto alla Juventus in questa sessione di mercato. Dal canto suo, il patron Rocco ...

CalcioMercato Juventus - Neymar : per El Mundo Deportivo Paratici avrebbe pronta l’offerta : Le notizie di Calciomercato per la Juventus in questo periodo fioccano. E se ci sono trattativa reali da portare avanti come quella di Mauro Icardi e Federico Chiesa, oppure le molte che si riferiscono alle cessioni, ce n'è una in particolare che assume i contorni del sogno. Un anno fa di questi tempi l’Italia e, forse l’Europa, seguì stropicciandosi gli occhi l’arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero, oggi secondo El Mundo Deportivo, ...

CalcioMercato Juventus - una big inglese piomba su Kean : offerta monstre : Calciomercato Juventus – La Juventus dovrà presto sciogliere il nodo Moise Kean, in scadenza di contratto nel 2020: il rischio di perderlo a zero si fa alto ogni giorno che passa, senza un rinnovo che lo metterebbe al riparo da ogni assalto esterno. Lo status attuale rende appetibile il millennial: sulle sue tracce Everton, Borussia Dortmund e soprattutto Arsenal, che nelle ultime ore sembra aver […] More

CalcioMercato Juventus - Rai Sport : 'Sarri preferirebbe Gabriel Jesus o Lukaku' : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Potrebbero infatti arrivare dei cambiamenti molto significativi nel reparto offensivo del club bianconero. Gonzalo Higuain è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione, avendo segnato un bellissimo gol al Tottenham, nella prima uscita della Juventus. Nonostante questo, il "Pipita" non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri, il quale ...

Mercato Juventus - cessione in arrivo : addio pesante a centrocampo : Mercato Juventus – In casa Juventus in questo momento la parola d’ordine è una sola: vendere. Concetto espresso da Maurizio Sarri al termine della sfida contro il Tottenham e, soprattutto, concetto chiaro nella testa di Fabio Paratici. Il responsabile dell’area sportiva bianconera, infatti, in queste ore è atteso a Milano di rientro da Singapore. Fondamentale, giustappunto, iniziare a scremare la […] More

CalcioMercato Juve : Dybala avrebbe rifiutato l'Inter - interesse da Psg e United (RUMORS) : Paulo Dybala non si unirà all'Inter questa estate dopo che l'attaccante della Juventus avrebbe detto un secco 'no' ai nerazzurri, secondo il Corriere dello Sport. Sia Dybala che Fabio Paratici sono certi di non volere il trasferimento all'Inter, indipendentemente dal fatto che Maurito sia incluso nell'accordo. Però, il venticinquenne non è considerato intoccabile dai bianconeri, infatti su di lui c'è l'Interesse del Bayern Monaco, Manchester ...