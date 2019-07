Mentre organizza un furto con il complice inavvertitamente parte la telefonata alla

Fonte : baritalianews

(Di martedì 23 luglio 2019) Un uomo stavando con il suoilin un appartamento.stavano definendo tutti i dettagliè partita dal loro smartphone unapolizia. Questa vicenda è accaduta a Somerset County, nel New Jersey. La polizia ha ricevuto ladove si sentivano delle voci chevano un. Poiché nella stessa seratapolizia arrivava unache denunciava ilin una abitazione a Lamington Road, , la polizia ha messo in collegamento questi due episodi ed è riuscita a risalire agli autori dellae delche erano gli stessi. Gli uomini sono stati raggiunti e quando sono stati perquisiti ed è stata trovata la refurtiva non c’è stato più alcun dubbio. I due sono stati arrestati e per uscire dovranno pagare una cauzione di 100.000 dollari. L'articolouncon ...

