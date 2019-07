Matthew McConaughey nuova star Marvel?

Serenity - Matthew McConaughey e Anne Hataway nel noir più scombiccherato dell’anno : Ma esattamente, che cosa è Serenity – L’Isola Dell’Inganno? Sulla carta sarebbe dovuto essere il film della consacrazione per Steven Knight, uno che come regista s’era segnalato col tour de force virtuosistico di Locke, one man show di Tom Hardy chiuso per un’ora e mezza nell’abitacolo di un’automobile. E che prima, come sceneggiatore, aveva apposto la sua firma a neo-noir raggelanti come La Promessa Dell’Assassino di David Cronenberg o ...

«Serenity» - ossia perché il successo di Matthew McConaughey era «scritto» negli M&M’s : Quelli colorati da una parte, i marroni da un’altra. Ad arrovellarsi, nel cercare una linea di spartiacque all’interno della carriera di Matthew McConaughey, finisce che il pensiero caschi ad una sera d’estate. Una afosa, con il bosco alle spalle e una ruota panoramica, cesellata di minuscole lucine. Matthew McConaughey, allora, portava il viso sbarbato e occhiali ovali, dalla montatura sottile. I capelli erano ricci, erano tanti, erano biondi e ...

Tutti pazzi per l'oro/ Su Italia 1 il film con Matthew McConaughey - oggi - 19 giugno - : Tutti pazzi per l'oro, film in onda su Italia 1 oggi mercoledì 19 giugno 2019 a partire dalle ore 21:20. Nel cast Matthew McConaughley e Kate Hudson

«Serenity – L’isola dell’inganno» il noir bollente con Matthew McConaughey e Anne Hathaway : Un giallo a tinte noir dall’estetica patinata che ricorda i film di Adrian Lyne e due protagonisti - Matthew McConaughey e Anne Hathaway - più sensuali che mai: questi sono gli ingredienti più che stuzzicanti di Serenity – L’isola dell’inganno. Il film è stato scritto e diretto da Steven Knight, già sceneggiatore di Piccoli affari sporchi, La promessa dell'assassino e Allied: Un'ombra ...

Tutti pazzi per l’oro : trama - cast e curiosità del film con Matthew McConaughey : Mercoledì 19 giugno dalle 21.25 su Italia Uno va in onda l’action-comedy del 2008 Tutti pazzi per l’oro, diretto da Andy Tennant. Tutti pazzi per l’oro: trailer Tutti pazzi per l’oro: trama Ben Finnegan, detto Finn, è un cacciatore di tesori con l’ossessione per la ‘Dote della Regina’; per cercarla si è finaziariamente rovinato e allontanato dalla moglie Tess. Quando Tess decide di rifarsi una vita, ...