Matteo Salvini e Francesca Verdini fotografati al mare | “Una storia che brucia di

Matteo Salvini - la promessa a Bibbiano : "Fino a quando non avrò pace" : Matteo Salvini è in visita, martedì 23 luglio, a Bibbiano. Il comune di Reggio Emilia tristemente noto per l'inchiesta Angeli e Demoni, che ha fatto emergere una rete (tra centri sociali, psicologi e collegamenti con l'ex sindaco del Pd) impegnata a portare via i bambini dalle famiglie di origine pe

Russia-Lega - Matteo Salvini : "Io domani in Senato? Vediamo" : Matteo Salvini svicola sulla sua presenza domani in Senato dove il premier Giuseppe Conte parlerà sul caso Russia-Lega. “Vediamo - dice il vicepremier a Bibbiano -, sarò a Roma: ho un comitato per l’ordine e la sicurezza sui migranti e non solo, vediamo se gli orari saranno compatibili...”.Intanto nell’aula della Commissione Difesa al Senato è in corso l’assemblea dei senatori Pd in vista ...

Matteo Salvini - anche lo sceneggiatore di Topolino lo attacca : lezioncina su "cultura e tolleranza" : Chissà cosa direbbe il vecchio zio Walt. Il fondatore della Disney era un uomo talmente di destra da essere accusato (e non a torto) di aver stretto legami con il partito nazista. Odiava i sindacati e il socialismo, amava il capitale e chi sapeva maneggiarlo. Un vero trumpiano, si direbbe oggi. Eppu

Matteo Salvini visita Bibbiano in cerca di consensi facili : Matteo Salvini e il colpo di genio. Mentre si attende il suo arrivo in Parlamento per riferire sulla questione dei presunti fondi russi alla Lega - il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà domani alle Camere sul cosiddetto "Russiagate" italiano - il Ministro dell'Interno ha annunciato a sorpresa che oggi pomeriggio terrà un comizio nella piazza principale di Bibbiano, il comune in provincia di Reggio Emilia al centro dell'inchiesta ...

Maria Elena Boschi - gli auguri a Sergio Mattarella? Sfregio a Matteo Salvini : si scatena il caos in rete : "Buon compleanno, presidente". Anche per il compleanno di Sergio Mattarella, l'ex sottosegretaria Maria Elena Boschi, non perde occasione per attaccare il governo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio: "Orgogliosa di aver votato un galantuomo come lei. E felice che al Quirinale ci sia un solido presidio

Matteo Salvini a Bibbiano per fermare l'orrore sui bambini - il Pd impazzisce : "Sciacallo" : "Oggi sarò a Bibbiano per confermare il mio impegno, da papà e da ministro, in difesa di chi non si può difendere: giù le mani dai bambini". Matteo Salvini, in un post su Twitter annuncia la sua presenza nel paese del Reggiano al centro dell'inchiesta su presunte irregolarità nell'affido di minori s

Matteo Salvini a Bibbiano : “In difesa di chi non si può difendere - nel silenzio della sinistra” : Mentre il governatore della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, solo ieri chiedeva di non strumentalizzare il delicato caso degli affidi illeciti per fini politici, Matteo Salvini torna a riempire le sue pagine social con post su Bibbiano, attaccando la sinistra per il "silenzio sulla questione" o per "fare business sulla pelle dei migranti e perfino dei bambini".Continua a leggere

Matteo Salvini - Nicola Piepoli : "Sondaggio - perché deve stare attento a Mario Draghi" : «I voti della Lega tendono a crescere: adesso è intorno al 35%. Un consenso che non pare risentire del Russiagate». Nicola Piepoli: allora a Matteo Salvini conviene andare alle elezioni? «Dal punto di vista dei sondaggi, sì. Oltretutto il ministro dell' Interno avrebbe in mano due strade per vincere

Silvio Berlusconi - la fucilata di Gian Luca Brambilla : "Perché Matteo Salvini di lui non ne vuole più sapere" : Tutta la (presunta) verità su Matteo Salvini, ad Agorà Estate, la svela l'imprenditore Gian Luca Brambilla, considerato vicino alla Lega. Brambilla parla dei rapporti tra il ministro dell'Interno e Silvio Berlusconi, e non usa giri di parole: "Salvini di andare con Berlusconi non ne vuole più sapere

Manlio Di Stefano attacca Matteo Salvini : "Dovrebbe parlare molto meno e lavorare molto di più" : "Per me un ministro che non va ai consigli europei specifici della propria materia non fa gli interessi del Paese". Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Affari Esteri, ospite di Agorà Estate, su RaiTre, attacca Matteo Salvini, confermando così la totale spaccatura tra Movimento 5 stelle e Lega: "

Matteo Salvini ridicolizza Emmanuel Macron sui migranti : "Non prendo ordini da te" : Botta e risposta tra il presidente francese, Emmanuel Macron, e il ministro dell' Interno italiano, Matteo Salvini, sul vertice sul tema delle «migrazioni nel Mediterraneo» andato in scena a Parigi. Il capo dell'Eliseo non ha gradito l' assenza italiana alla riunione: «Mi dispiace che qualcuno abbia

Carlo Nordio : "Nelle intercettazioni russe non c'è nulla contro Matteo Salvini" : Chi se la prende con «i magistrati» in generale, prima di aprire bocca dovrebbe ricordare che tra loro ci sono personaggi come Carlo Nordio. Classe 1947, una vita passata in toga, come procuratore aggiunto a Venezia si è occupato di Brigate rosse, sequestri, tangenti ai partiti. È in pensione da due

Tutti in fila per un selfie! Matteo Salvini e Francesca Verdini a Forte dei Marmi : Eccoli sorridenti, complici, affiatati... il Ministro Matteo Salvini e Francesca Verdini sono arrivati mano nella mano al concerto della banda musicale dell’Arma dei carabinieri a Forte dei Marmi. L’ospite d'onore della serata è stato Andrea Bocelli, ma prima del concerto la coppia ha attirato l'attenzione di Tutti. Vestito bianco lei, camicia di lino blu lui ... Matteo e Francesca si fanno largo tra la folla curiosa che guarda e si mettono in ...