Maltempo | a Sirolo 2 | 3 milioni di danni per il tornado del 9 luglio

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Ammonta a 2e 320 mila euro la prima stima indicativa deipubblici e privati inserita dal Comune dinella procedura regionale per il riconoscimento dello stato di emergenza e per la quantificazione deiderivanti dalla tromba d’aria del 9scorso. Lo rende noto lo stesso Comune. Intanto continuano i lavori per il recupero dell’amianto, proveniente dai tetti di alcuni capannoni, e dei tronchi e rami ai lati delle strade. Il Comune attende inoltre altre richieste dei privati in merito aisubiti, che potranno essere inoltrate agli uffici comunali per l’inserimento nella citata procedura informatica regionale. Il sindaco diFilippo Moschella “auspica un rapido riconoscimento dello stato di emergenza gia’ richiesto a poche ore della tromba d’aria”. L'articolo, a2,3diper il ...

vivereancona : Sirolo: danni da maltempo, il sindaco Moschella in Regione -