Ma la sabbia nasconde dei rischi per la nostra pelle?

Fonte : vanityfair

(Di martedì 23 luglio 2019) MicosiVerrucheImpetigineTunga penetransLarva migrans23In spiaggia, sdraiati sotto al sole, ci godiamo le nostre meritatissime vacanze. Una volta concluse – tristemente –, torniamo a casa e ci rendiamo conto che oltre all’abbronzatura sullasono comparse delle curiose macchiette. Il primo a finire sul banco degli imputati è in genere il sole; tuttavia non sempre direzioniamo le nostre accuse nella giusta direzione. Già, perché un’altra possibile fonte di regali sgraditi per laè la. Sì, proprio lei, quell’ammasso sterminato di piccoli granelli, adorata da alcuni, detestata da altri. Mettiamo subito i puntini sulle i: lamarina non è un luogo pericoloso, sia chiaro. Anzi, «l’ambiente marino può essere benefico per molte comuni affezioni dermatologiche come la psoriasi o gli eczemi; come tale, non va assolutamente demonizzato» specifica Paolo ...

