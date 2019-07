Lotta libera | Artur Taymazov perde la medaglia d’oro di Londra 2012 per doping! L’uzbeko

Lotta libera - EYOF Baku 2019 : Simone Vincenzo Piroddu è oro nella categoria -55 kg! : Prima giornata di gare agli EYOF, il festival olimpico della gioventù europea, che si svolge a Baku, in Azerbaigian, fino a sabato 27, e prima medaglia d’oro per l’Italia: la conquista nella Lotta libera, categoria -55 kg, Simone Vincenzo Piroddu, campione europeo in carica tra i cadetti, al termine di una cavalcata trionfale. Negli ottavi di finale Piroddu ha sconfitto il finlandese Roni Nevalainen per superiorità, chiudendo il ...

Lotta libera - Ranking Series Istanbul 2019 : Givi Davidovi trionfa in Turchia! L’azzurro vola in classifica a due mesi dai Mondiali! : Splendide notizie per la Lotta libera italiana, che sta prendendo parte con tre azzurri alle Ranking Series di Istanbul, manifestazione che mette in palio punti importanti per la classifica in ottica Mondiali, prima rassegna che assegnerà ben 108 posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: Givi Davidovi trionfa nei -57 kg! L’azzurro nella finale odierna batte il turco Baris Kaya per superiorità (16-5 lo score al momento dell’interruzione) ...

Lotta libera - Ranking Series Istanbul 2019 : Givi Davidovi in finale nei -57 kg! Punti pesanti in ottica Mondiali! : Ottime notizie per la Lotta libera italiana, che partecipa con tre azzurri alle Ranking Series di Istanbul, manifestazione che mette in palio Punti importanti per la classifica in ottica Mondiali, prima rassegna che assegnerà ben 108 posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: Givi Davidovi è in finale nei -57 kg. L’azzurro, partito dal turno di qualificazione, dapprima ha superato per vantaggio l’azero Giorgi Edisherashvili (10-10), poi ...

Lotta - European Games 2019 : assegnati i primi quattro titoli nella libera maschile - out tutti gli azzurri : Si è appena conclusa a Minsk la seconda giornata di gare della Lotta agli European Games 2019, in corso di svolgimento allo Sports Palace della capitale bielorussa fino a domenica 30 giugno. Quest’oggi, oltre alle fasi finali delle prime quattro categorie della Lotta libera maschile (-57, -74, -86, -125 kg) sono andate in scena anche le eliminatorie dei -65, -97 kg maschili e delle prime due categorie della Lotta femminile: i -53 e i -68 ...