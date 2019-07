Loredana Lecciso | “Se mi sento bella? Sono insicura Con Al Bano un’unione forte… E per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) Orgoglio, quello di, e pregiudizio, quello verso la. Il sole del primo pomeriggio che scotta, il tono di voce rilassato. Durante la lunga chiacchierata, cambia i suoi tempi. Spinge, prova ad argomentare: “I pregiudizi mi fanno tenerezza, li vedo come una mancata opportunità per vedere le cose in maniera diversa”. Poi si ferma, rallenta quasi a voler pesare le parole. Gli inizi come giornalista a Canale 8, emittente televisiva pugliese. Dopo i balletti in tv ci furono polemiche e fu radiata dall’Ordine dei Giornalisti. “Nelle tv locali si fa tutto, impari a occuparti di generi diversi. Mi piaceva molto, li considero anni preziosi. Ero iscritta all’Ordine e ci furono polemiche, non miopposta anche se guardando cosa succede oggi viene da sorridere”. Che lavoro sognava di fare? “Il mio più grande desiderio era fare la mamma, ...

