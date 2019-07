Loredana Lecciso | Con Al Bano oggi siamo una bella realtà Romina? Non ho mai

Fonte : blogo

(Di martedì 23 luglio 2019) Nella lunga intervista concessa a il Fatto Quotidiano,si confessa su molteplici fronti che hanno caratterizzato e cambiato la sua vita. Trasversalmente si passa dalla famiglia all'infanzia, gli ostacoli che l'hanno messa in difficoltà, il lavoro ma soprattutto l'amore.Spesso sulla bocca di tanti per la sua notorietà venuta fuori soprattutto a cavallo tra il 2004 e il 2005 fra sgambettate e fatti di gossip non ha mai abbassato la cresta davanti alle polemiche e alla pressione mediatica che non fa mai sconti a nessuno: Non è stato necessario che la mia famiglia mi sostenesse, è stato sufficiente tutto quello che mi hanno insegnato per potermi difendere da sola. Diventare mamma per lei è stato un sogno realizzato. Un ruolo certo non facile avendo 3 figli (una dal precedente matrimonio con Fabio Cazzato mentre gli altri 2 con Al): Ho attraversato fasi differenti, ...

notizieit : Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip? Bloccata da un timore - MFerraglioni : RT @GiusCandela: Orgoglio, quello di Loredana, e pregiudizio, quello verso la Lecciso. Il sole del primo pomeriggio che scotta, il tono di… - GiusCandela : Orgoglio, quello di Loredana, e pregiudizio, quello verso la Lecciso. Il sole del primo pomeriggio che scotta, il t… -