Londra Boris Johnson sarà premier ma senza maggioranza

Boris Johnson nuovo premier del Regno Unito/ L'ex sindaco di Londra subentra alla May : Boris Johnson è il nuovo premier del Regno Unito . L'ex sindaco di Londra subentra al primo ministro uscente, Theresa May. Le ultime

Uk - “le bufale di Boris Johnson hanno fatto vincere la Brexit” : ex sindaco di Londra finisce in tribunale : Portato alla sbarra grazie a un crowdfunding per avere dichiarato insistentemente che il Regno Unito mandava ogni settimana 350milioni di sterline all’Unione europea. Una fake news che è stata determinante per la vittoria del referendum sulla Brexit. La vicenda che arriva in tribunale a Londra riguarda Boris Johnson, ex ministro degli Esteri britannico e capofila dei Brexiteers, che sarà convocato dai giudici con l’accusa di condotta ...