LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2019 in DIRETTA | si assegna il titolo della gara

Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allaseconda giornata deididallea Gwangju. Seguiremo la finalefemminile (dai venti metri di altezza) e verrannote le prime medagliespecialità. Lafemminile deidalleha riservato finora unassima sorpresa. Dopo i primi due round Rhiannan Iffland non è in testa alla classifica e addirittura la dominatrice assolutaspecialità si trova fuori dal podio virtuale. Per trovare in classifica Iffland bisogna scendere addirittura al quinto posto. L’australiana era in testa dopo l’obbligatorio, ma ha sbagliato il proprio tuffo libero (triplo indietro carpiato con due avvitamenti) e si trova in questo modo ad inseguire tutte le rivali. La distanza non è incolmabile, visto che ci sono sedici ...

zazoomnews : LIVE Tuffi grandi altezze Mondiali 2019 in DIRETTA: Alessandro De Rose ottimo quinto! In testa Steve Lo Bue -… - zazoomnews : LIVE Tuffi grandi altezze Mondiali 2019 in DIRETTA: Alessandro De Rose si gioca un posto al sole - #Tuffi #grandi… - zazoomnews : LIVE Tuffi grandi altezze Mondiali 2019 in DIRETTA: Alessandro De Rose si gioca un posto al sole - #Tuffi #grandi… -