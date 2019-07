LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | zero ori! Fiorettisti in lotta per il bronzo

Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.01 Tocca subito l’azzurro: è 10-9 a favore della Russia. 17.01 Avola e Arslanov entrano in pedana. 17.00 Al cambio, Russia 10-8 Italia. 16.59 Safin si abbassa e contrattaccata facendo accendere la luce verde, sull’assalto successivo parata e risposta sempre ad opera del russo. 16.58 Garozzo pareggia sull’8-8. Il russo accusa la stoccata. 16.57 Flash di Safin, che va a segno in allungo. Russia 8-7 Italia. 16.56 Gioia che dura pochissimo: si ritorna immediatamente sul pari. E’ 7-7, l’arbitro conferma la decisione presa in tempo reale anche dopo il consulto con la moviola a bordo pedana. 16.55 Vantaggio italia! Garozzo ci porta sul 7-6. 16.55 Safin aggiusta il tiro e tocca in maniera vincente, ma Garozzo risponde dal canto suo: 6-6, in un amen. 16.54 Assalto molto tattico: non è facile capire chi dei due ...

