LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | zero ori! Fiorettisti in lotta per il bronzo

(Di martedì 23 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.29 Attacco prioritario per Daniele Garozzo, che porta la pattuglia azzurra sul +2. Ora è 28-26. 17.28 Botta lavorata col tempo giusto da Garozzo: si accende la luce rossa per il 27-26 Italia. 17.28 Picchia dentro la stoccata del 26-26 Garozzo. 17.27 Parata e risposta di Aslanov: a segno. 26-25 Russia. 17.26 Buona la rimessa di Garozzo, per l’immediato 25-25. 17.26 Garozzo vs. Aslanov chiude la seconda serie. 17.25 Avola prima pareggia sul 24-24, salvo poi cedere a Cheremisinov, che compie “un’impresa” portando al cambio i suoi in vantaggio per 25-24. 17.24 Avola dilapida tutto il vantaggio subendo anche la botta del 23-24. La Russia ricuce lo strappo andando addirittura in vantaggio. 17.23 Arriva il pari del russo con una parata e risposta. Ecco la stoccata del 23-23. 17.21 Il russo tocca ancora e quasi solo ...

