LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | Stati Uniti d’oro nel fioretto maschile | Italia

(Di martedì 23 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.50 Grazie per essere rimasti con noi durante l’arco di questa lungadell’ultima giornata deidida Budapest. Un saluto e un buon proseguimento di serata. 19.47 La Russia vince il medagliere assoluto della manifestazione, con il bottino di 7 medaglie: 3 ori, 3 argenti, 1 bronzo. Per l’arriva invece il nono posto, con 8 medaglie: 1 argento, 7 bronzi. 19.46 CHIUDE MASSIALAS, GLIVINCONO L’ORO NELLA GARA A SQUADRE DEL! Successo netto per gli States, che schiantano i transalpini. 19.45 Le Pechoux non si dà per vinto cercando di accorciare sul 44-32. 19.43 Massialas sta vestendo i panni del “closer”, per dirla con un termine baseballistico: ora gli americani volano sul 42-30. 19.42 Le Pechoux deve provare il miracolo contro un ...

