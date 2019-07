LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | sciabolatrici in pedana per l’accesso in finale!

Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:43 Russia vicinissima alla semifinale: Corea sotto 39-26. 12:35 Mancano ancora tre assalti a Russia e Corea, si andrà per le lunghe. 12:28 Ancora lontano dalla conclusione il match tra Russia e Corea con i russi avanti 27-20. Più tardi, alle 12:45 circa, ci saranno le semifinali della sciabola femminile con lo splendido scontro tra Italia e Russia. 12:25 Di fronte ci sarà la Francia che ha demolito la Germania 45-24. 12:23 Finita! Italia batte in scioltezza Hong Kong con il risultato di 45-28 e vola in semifinale. 12:18 Foconi ci porta sul 40-25, Garozzo deve piazzare le ultime cinque stoccate per portarci in semifinale. 12:11 Cassarà con un ottimo assalto avvicina notevolmente l’Italia alla semifinale: 35-22 quando mancano due frazioni. 12:07 A tre assalti dal termine doppia cifra di vantaggio per gli azzurri: 30-20. 12:01 ...

