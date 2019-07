LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | fiorettisti di bronzo! Russia-Francia vale l’oro

Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02 Brunet: inizio dirompente della transalpina che chiude il primo assalto sul 5-2. 17.59 Arrivano in pedana Velikaya e Brunet. 17.56 Non c’è tempo per respiare: è il momento della finalissima della sciabola donne, tra. 17.53 Ottava medaglia per l’Italia in questa rassegna iridata: 1 argento e 7 bronzi. 17.51 ECCOLO GAROZZOOOOOOO ED E’ BRONZOOOOOOOOOOOOOO! 45-32 PER L’ITALIA: ANNICHILITA LAIN QUESTO ASSALTO CONTRO LA. 17.51 Aspetta e colpisce nel momento giusto lo schermidore azzurro: 44-32. 17.50 Garozzo vola andando a cogliere un’altra botta: 43-32. Cheremisinov prova a cambiare il fioretto. 17.50 Una luce ed è quella rossa di Garozzo! 42-32, si torna a +10. 17.49 Garozzo tocca bene d’istinto, di rabbia verso il bronzo: 41-32. 17.48 Ancora il russo che colpisce: ...

