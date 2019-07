LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | fiorettisti di bronzo! Russia d’oro nella

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettisti di bronzo! Russia-Francia vale l’oro nella sciabola femminile - Italia quarta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Brunet: inizio dirompente della transalpina che chiude il primo assalto sul 5-2. 17.59 Arrivano in pedana Velikaya e Brunet. 17.56 Non c’è tempo per respiare: è il momento della finalissima della sciabola donne, tra Francia e Russia. 17.53 Ottava medaglia per l’Italia in questa rassegna iridata: 1 argento e 7 bronzi. 17.51 ECCOLO GAROZZOOOOOOO ED E’ BRONZOOOOOOOOOOOOOO! ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : zero ori! Fiorettisti in lotta per il bronzo contro la Russia - quarte le sciabolatrici : 17.29 Attacco prioritario per Daniele Garozzo, che porta la pattuglia azzurra sul +2. Ora è 28-26. 17.28 Botta lavorata col tempo giusto da Garozzo: si accende la luce rossa per il 27-26 Italia. 17.28 Picchia dentro la stoccata del 26-26 Garozzo. 17.27 Parata e risposta di Aslanov: a segno. 26-25 Russia. 17.26 Buona la rimessa di Garozzo, per l'immediato 25-25. 17.26 Garozzo vs. Aslanov

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : zero ori! Fiorettisti in lotta per il bronzo - quarte le sciabolatrici : 17.01 Tocca subito l'azzurro: è 10-9 a favore della Russia. 17.01 Avola e Arslanov entrano in pedana. 17.00 Al cambio, Russia 10-8 Italia. 16.59 Safin si abbassa e contrattaccata facendo accendere la luce verde, sull'assalto successivo parata e risposta sempre ad opera del russo. 16.58 Garozzo pareggia sull'8-8. Il russo accusa la stoccata. 16.57 Flash di Safin, che va a

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettisti a caccia della finale - le sciabolatrici si giocheranno il bronzo! : 13.35 La finale per la medaglia d'oro della sciabola femminile vedrà fronteggiarsi invece la Russia e la Francia. Tra un quarto d'ora il programma odierno continua con le semifinali del fioretto maschile in cui l'Italia sfida la Francia per volare in finale. 13:32 Nulla da fare! La Russia sconfigge l'Italia 45-37, le azzurre si giocheranno il bronzo alle 15:50 contro la Corea. 13:31 37-44: serve un'impresa alla Gregorio. 13:29 Parziale

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : sciabolatrici in pedana per l'accesso in finale! Anche i fiorettisti volano in semifinale : 12:43 Russia vicinissima alla semifinale: Corea sotto 39-26. 12:35 Mancano ancora tre assalti a Russia e Corea, si andrà per le lunghe. 12:28 Ancora lontano dalla conclusione il match tra Russia e Corea con i russi avanti 27-20. Più tardi, alle 12:45 circa, ci saranno le semifinali della sciabola femminile con lo splendido scontro tra Italia e Russia. 12:25 Di fronte ci sarà la Francia che ha

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : sciabolatrici in semifinale! Ora tocca ai fiorettisti : 11:11 In semifinale incontreremo la fortissima Russia che ha sconfitto la Cina 45-28. 11:09 Finita! Con il brivido l'Italia vola in semifinale: Vecchi perde l'assalto 14-5 ma le azzurre superano comunque l'Ungheria con il punteggio di 45-38. 11:05 Si sblocca Vecchi: 43-33, siamo a due punti dal passaggio del turno. 11:03 Attenzione! Vecchi in difficoltà, l'ungherese

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettisti - è caccia all'oro a squadre. Sciabolatrici outsider : Il programma odierno dei Mondiali di Scherma – La presentazione delle gare – I convocati dell'Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona e ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma. Al Syma Center di Budapest (Ungheria) si assegneranno gli ultimi titoli di questa rassegna iridata. L'Italia andrà a caccia di quella medaglia d'oro che è sfumata anche ieri,

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : argento per le fiorettiste - la Russia vince al minuto supplementare : Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Buona serata. 20.35 Borel domina l'assalto con un parziale di 10-2 e regala la vittoria alla Francia, che conquista quindi il titolo nella gara a squadre della spada maschile, battuta in finale 45-37 l'Ucraina. 20.30 Si va all'ultimo assalto in parità, 35-35 tra Francia e Ucraina. 20.24 Parziale vinto dalla Francia, che si porta a -2,

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : argento per le fiorettiste - la Russia vince al minuto supplementare : 19.35 Stoccata di Deriglazova. vince la Russia, argento per l'Italia. Beffa davvero clamorosa, perché un cartellino giallo ci nega di fatto la vittoria. Sfuma ancora la medaglia d'oro in questa rassegna iridata. La Russia conquista quindi il titolo nel fioretto femminile, vincendo al minuto supplementare per 43-42. 42-42 Si va al minuto supplementare. 42-42 NOO!!! Secondo giallo e quindi

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettiste in pedana per l'oro! Sciaboliste e fioretto maschile ai quarti - spadisti quinti : 18:08 Finita! La Svizzera batte la Cina 45-35 e conquista il bronzo. 18:04 La Svizzera si avvicina alla vittoria: 40-33, Heinzer deve gestire contro Lan. 17:58 Assalto molto favorevole alla Svizzera che si porta sul 32-27, ora Niggeler e Dong in pedana. 17:52 A tre assalti dal termine la Cina passa in vantaggio per 24-23, match equilibratissimo. 17:39 Al termine della quarta frazione sempre un

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : FIORETTISTE IN FINALE PER L'ORO! Sciaboliste e fioretto maschile ai quarti - spadisti quinti : 15:43 Finita! L'Italia della sciabola femminile si libera di Hong Kong 45-28 e accede ai quarti di FINALE. 15:40 Vecchi dopo un avvio in sordina mantiene le 14 stoccate di vantaggio: 40-26 per le azzurre, Gregorio per chiudere i conti. 15:37 Criscio eccezionale, 35-21 e Italia a 10 punti dai quarti. 15:35 L'Italia scava il solco con Vecchi, 30-19 e ora basterà gestire le ultime tre

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : FIORETTISTE IN FINALE PER L'ORO! Spadisti al quinto posto : 13.43: Alle 14.00 inizia il cammino anche delle sciabolatrici con la sfida dei sedicesimi contro il Vietnam. 13.40: quinto posto! Netta vittoria per 45-25 dell'Italia contro la Corea del Sud nella spada maschile. Alla fine gli azzurri hanno avuto una grande reazione d'orgoglio e ottenuto un piazzamento importante in ottica qualificazione olimpica. 13.35: Vittoria dei fiorettisti

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : FIORETTISTE IN FINALE PER L'ORO! Spadisti sconfitti ai quarti dall'Ucraina : 25-25 Fichera pareggia i conti a 2'35" dalla fine! 24-25 L'Italia si presenta all'ultimo assalto tra Fichera e Khodos con un punto da recuperare. 21-23 La Russia allunga nell'ottavo assalto con Bida su Garozzo. Nel frattempo è 20-20 tra Italia e Russia nella semiFINALE del tabellone 5°-8° posto della spada maschile. Italia in FINALE per l'oro!!! Le azzurre

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : FIORETTISTE IN SEMIFINALE! Attesa per gli spadisti : 9.19 ITALIA IN SEMIFINALEE!!! Il Dream Team azzurro del fioretto non delude e travolge 44-25 il Giappone. 43-25 Punto per Azuma, mancano 10″. 43-24 Ancora l'azzurra. 42-24 Stoccata per Di Francisca. 41-24 Altro punto per Azuma. 41-23 Punto giapponese. 41-22 Attacco di Di Francisca. 40-22 L'Italia vola verso la vittoria, manca solo l'ultimo assalto: Di Francisca contro