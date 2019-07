LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | fiorettisti di bronzo! Russia d’oro nella

Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.29 Lefort è carico, ma l’americano non sta a guardare: 27-20. 19.28 Lefort se la vede contro Massialas, per provare a rianimare la compagine francese. 19.26 Meinhardt è svelto e preciso nel finale d’assalto piazzando un altro miniparziale: si cambia sul 25-17. 19.25 All’improvviso decolla il duello: Meinhardt fa la voce grossa in rapida successione con due stoccate precississime per il 16-23. 19.25 Pronto il francese a riaccorciare le distanze: 16-21 19.24 Dopo oltre un minuto arriva la prima stoccata valida dell’assalto: la mette a segno l’americano per il 15-21. 19.22 Meinhardt e Le Pechoux sono chiamati a tornare in pedana per il 5/9 assalti in programma. 19.21 Imboden però torna in ritmo chiudendo sul 20-15 (5-5) l’assalto. 19.20 Si riparte subito con Peauty che mette una stoccata a ...

