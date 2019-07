LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | OK ITALIA! Paltrinieri e Detti in FINALE negli 800

Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DELLE BATTERIE DEL MATTINO 4.51: Grazie per il momento per averci seguito e appuntamento alle 13 per la terza sessione di semifinali e finali del Mondiale di Gwangju. Buona giornata 4.50: Arriva l’ufficialità. Ledecky non sarà al via dei 1500 stile libero questo pomeriggio. Un virus sembnra aver messo ko la statunitense che dunque potrebbe aver chiuso qui i suoi4.49: Ancora una mattinata trionfale per gli azzurri delsi qualificano perm ladegli 800 stile libero di domani con il primo e quarto tempo, Federica Pellegrini va in semiifnale nei 200 stile che non vedranno al via Ledecky, Ruck e McKeon, Scozzoli e Martinenghi sono in semidei 50 rana, Burdisso in seminei 200 farfalla. Ancora un en plein azzurro 4.47: Questi i finalisti degli 800 stile uomini: ...

