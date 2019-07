LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Federica Pellegrini in semifinale nei 200 sl (senza Ledecky - in dubbio anche per i 1500) - Detti e Paltrinieri negli 800. Avanti Scozzoli e Martinenghi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.52: L’estone Zirk vince la seconda di cinque batterie in 1’58″04. Ora Burdisso a caccia del posto in semifinale 3.48: Il cileno Araya vince la prima batteria dei 200 farfalla in 2’01″63 3.45: Queste le semifinaliste dei 200 stile libero: Sjostrom, Haughey, Titmus, Yang, Pellegrini, Oleksiak, Seemanova, Li, Anderson, Andrusenko, Salamatina, Shirai, Bonnet, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Federica Pellegrini in gara nei 200 sl (senza Ledecky - in dubbio anche per i 1500) - Detti e Paltrinieri negli 800. Avanti Scozzoli e Martinenghi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.31: Santis di Guam con 2’05″36 vince la terza batteria e si porta al comando della classifica attuale 3.29: Non è Ledecky atleta da tirarsi indietro, anche non al meglio, in una gara come i 200 stile libero e dunque questa rinuncia sarebbe giustificata dalle precarie condizioni fisiche dell’americana. Sarà una lunga giornata a caccia di notizie sulla reale condizione di ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Federica Pellegrini in gara nei 200 sl (senza Ledecky) - Detti e Paltrinieri negli 800. Quadarella per una medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.10: L’estone Allikvee si impone nella quarta batteria in 27″79 ed è primo in classifica al momento 3.09: Ancora un ritardo per squalifica di Naidu 3.07: Il dominicano Dominguez Ramos si aggiudica la terza batteria in 28″50, che significa primo posto nella graduatoria 3.05: Il boliviano Cavanagh vince la seconda batteria in 29″26 e si inserisce al secondo posto nella ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 23 luglio. Il Settebello sfida la Grecia - Quadarella all’assalto nei 1500 sl : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. Nel Nuoto l’Italia cala gli assi: Simona Quadarella va a caccia della medaglia nei 1500 stile libero, sfidando Katie Ledecky, detronizzata nei 400 sl da Ariarne Titmus; al mattino Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri scenderanno in vasca per affrontare la sfida degli 800 sl, per testare la loro condizione ed entrare tranquillamente in ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Federica Pellegrini in gara nei 200 sl - Detti e Paltrinieri negli 800. Quadarella per una medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata (23 luglio) – Gli azzurri in gara (23 luglio) – Il medaglie dei Mondiali – La presentazione dei 200 stile donne – La presentazione degi 800 stile uomini – Chiuso per Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto in piscina. C’è tanta, tanmtissima Italia in vasca oggi. E’ un Mondiale ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio. Italia meravigliosa : 4a Di Liddo nei 100 farfalla! Carraro e Castiglioni in finale con record italiano nei 100 rana! Megli cancella Brembilla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47: Si chiude qui la nostra DIRETTA. Appuntamento a questa notte alle 3 per un’altra giornata densa di emozioni all’Aquatic Center di Gwangju. Buon pomeriggio 14.46: Gli ori di oggi: MacNeil per il Canada nei 100 farfalla davanti a Sjostrom, Dressel (Usa) nei 50 farfalla, il primo oro della storia degli Stati Uniti in questa specialità, Peaty, dominante nei 100 rana uomini ma ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio. Quarta Elena Di Liddo nei 100 farfalla! Carraro in finale con record italiano nei 100 rana! Delusione Panziera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.08: E’ vero, il 100 dorso di Margherita Panziera preoccupa in vista del 200 ma non bisogna dimenticare che l’anno scorso a Glasgow l’azzurra fu quinta nella finale dei 100 dorso con un tempo molto simile a questo (59″7) e poi si scatenò nei 200 vincendo l’oro, quindi andrà gestita la rabbia e la Delusione ma nulla è perduto 14.06: Queste le finaliste dei 100 ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 22 luglio. Setterosa eliminato - Di Liddo quarta nei 100 farfalla : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima giornata di gare dei Mondiali di Nuoto di Gwangju, che vedrà tre sport in programma: il Nuoto in corsia, che assegnerà altri quattro titoli, i tuffi dalle grandi altezze, col primo round femminile ed i primi due maschili, e la pallaNuoto femminile, con i quarti di finale ed altre gare per i piazzamenti dal nono posto in giù. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio. Quarta Elena Di Liddo nei 100 farfalla! Ottimo avvio per Quadarella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18: Cristina Chiuso: c’è parallelismo tra la sconfitta di Sjostrom e quella di Ledecky. Le campionesse a volte sono così: quando si vedono un’atleta forte a fianco perdono brillantezza anche mentale. Qui la canadese ha fatto un numero, di LIVEllo più alto in proporzione rispetto al tempo di Titmus nei 400 13.15: Che gara di MacNeil!!! Strepitosa la canadese: l’ha vinta lei ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 22 luglio. Setterosa eliminato - dalle 13.00 il nuoto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima giornata di gare dei Mondiali di nuoto di Gwangju, che vedrà tre sport in programma: il nuoto in corsia, che assegnerà altri quattro titoli, i tuffi dalle grandi altezze, col primo round femminile ed i primi due maschili, e la pallanuoto femminile, con i quarti di finale ed altre gare per i piazzamenti dal nono posto in giù. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale ...

LIVE Italia-Ungheria 6-7 - Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA : ennesima beffa per il Setterosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per il Settebello con il quarto di finale contro la Grecia. Un saluto sportivo. 12.30 Il Setterosa manca dunque ancora una volta il pass per Tokyo 2020. Resta un’ultima possibilità con il pre-olimpico che si svolgerà nella primavera 2020. E’ FINITA. Italia-Ungheria 6-7. Le magiare si confermano la vera bestia nera del ...

LIVE Italia-Ungheria 6-6 - Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA : il Setterosa resta attaccato alla partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3’02” Csabai tira fuori, il Setterosa ci deve credere. 3’28” Non va la conclusione dalla distanza di Chiappini. Il tempo scorre inesorabile. 3’55” Pallonetto di Leimeter sul palo. 4’22” L’Italia invece continua a sbaglia in superiorità numerica, questa volta con Garibotti. 3/11 eloquente. 4’40” La mancina Leimeter ci fa ...

LIVE Italia-Ungheria 5-6 - Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA : il Setterosa torna in scia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2’02” Valyi spreca in superiorità numerica e ci grazia. 2’32” L’Italia neanche tira con l’uomo in più. 3/9, la partita si sta decidendo qui… 3’04” Gurisatti non sbaglia dai 5 metri, Italia-Ungheria 5-6. 3’04” Avegno commette fallo da rigore su Szilagyi. 3’27” Pallonetto telefonato di Chiappini. 3’48” ...

LIVE Italia-Ungheria 4-5 - Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA : il Setterosa torna in scia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’28” Palo di Parkes con una ‘sciarpa’. L’Ungheria vince il terzo sprint su tre. 12.00 Si ricomincia. Ultimi due tempi. In caso di parità si andrà DIRETTAmente ai rigori. 11.57 Terminato il secondo tempo. Italia-Ungheria 4-5. Il Setterosa non sta incantando, ma quanto meno è tornato in scia, a -1. 0’02” Troppe finte concesse a Szilagyi, Gorlero ci ...