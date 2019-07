LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | Federica Pellegrini in gara nei 200 sl senza

Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.10: L’estone Allikvee si impone nella quarta batteria in 27″79 ed è primo in classifica al momento 3.09: Ancora un ritardo per squalifica di Naidu 3.07: Il dominicano Dominguez Ramos si aggiudica la terza batteria in 28″50, che significa primo posto nella graduatoria 3.05: Il boliviano Cavanagh vince la seconda batteria in 29″26 e si inserisce al secondo posto nella graduatoria provvisoria 3.04: C’è un conciliabolo fra giudici, tutto tranquillo ma un po’ di ritardo 3.02: Schulte di Guam vince la prima batteria in 28″73 3.00: Al via la prima batteria dei 50 rana uomini 2.58: Attenzione! Non c’è Ledecky nei 200 stile libero! La statunitense ha appena comunicato la rinuncia allapiù breve del suo programma. Si concentrerà sui 1500 ma è un’ammissione di condizione ...

