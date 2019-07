LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | Detti e Paltrinieri negli 800 sl | Federica

Fonte : oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della giornata (24 luglio) – Gli azzurri in gara (24 luglio) – Il medaglie dei– La sfida diPellegrini nei 200 stile donne – Il bilancio dei primi tre giorni dei– Chiuso perBuongiorno e bentrovati alladella quarta giornata di gare deidiin piscina. Dopo i fuochi d’artificio di ieri, la giornata di oggi assomiglia ad una eruzione vulcanica per i colori azzurri al Mondiale di Gwangju. Ce ne è per tutti i gusti e il medagliere azzurro può davvero spiccare il volo. Il pomeriggio delle finali inizerà infatti con l’assalto di Gregorioe Gabrieleal podio degli 800 stle libero. Gli azzurri sono piaciuti ieri in batteria (in particolare) e oggi daranno battaglia. C’è attesa febbrile per la finale dei 200 stile ...

zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: DELIRIO ITALIA! Settebello in semifinale! ORO Quadarella! BRONZO Carraro! Beni… - borba77_gabri : RT @NNannini: LIVE Nuoto, Mondiali 2019 in DIRETTA: DELIRIO ITALIA! Settebello in semifinale! ORO Quadarella! BRONZO Carraro! Benissimo Pel… - NNannini : LIVE Nuoto, Mondiali 2019 in DIRETTA: DELIRIO ITALIA! Settebello in semifinale! ORO Quadarella! BRONZO Carraro! Ben… -