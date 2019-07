LIVE Italia-Grecia 6-6 pallanuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | si decide tutto nell’ultimo

LIVE Italia-Grecia 5-5 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : pari degli ellenici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3’58” Zerdevas para la scontata conclusione di Echenique. Ora stiamo faticando tantissimo. 4’16” Genidounias spiazza Del Lungo. Italia-Grecia 5-5. Black-out degli azzurri. 4’16” Rigore per la Grecia. Fallo grave commesso da Del Lungo. 4’47” Altra palla persa dal Settebello, non stiamo più attaccando. 5’01” Italia-Grecia 5-4. Questa ...

11.57 Termina il primo tempo. Italia-Grecia 4-3. E' un buon Settebello, attento in difesa e letale con le controfughe. Cosa non sta funzionando? Le superiorità numeriche…Bisognerà sbloccarsi, perché la vittoria passerà da lì… 30″ non ci sblocchiamo in superiorità numerica, non va la conclusione di Di Fulvio. 1'25" Superiorità numerica per l'Italia,

5'48" CHE DIFESA DEL SETTEBELLO! La Grecia fa girare bene la palla in superiorità numerica, ma deviamo la conclusione. Intanto seconda espulsione per Renzuto Iodice. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! CONTROFUGAAAAAAAAAAAA!!! Luongo, a tu per tu con il portiere, non può sbagliare! Italia-Grecia 3-2! 6'51" Palo pieno di Di Fulvio dalla distanza. 7'20" Kolomvos

5′ GOL. Bel giro palla degli ellenici, Gounas è perfetta con il suo diagonale schiacciato. Grecia in vantaggio 2-1. 5′ Espulsione per Di Somma. Italia costretta a difendersi con l'uomo in meno. 4′ Echenique cerca il tiro, viene parato, Bodegas prova il tap-in ma sbaglia. 4′ Italia con l'uomo in più, si cerca il nuovo vantaggio. Italia-Grecia 1-1.

2′ Aicardi cerca una palla in mezzo ma la difesa greca non si fa sorprendere. 1′ Fallo in attacco di Skoumpakis. Si riparte, azzurri in attacco. 1′ Espulsione per Aicardi, Italia subito costretta a difendersi. 1′ Di Fulviooooooo! Vince lo sprint d'apertura. Primo possesso per l'Italia. 11.30 inizia LA partita. 11.27 I giocatori si scambiano il saluto a

Il programma della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Grecia, quarto di finale dei Mondiali 2019 di pallanuoto maschile. Il Settebello torna in vasca a Gwangju (Corea del Sud) dopo aver vinto il girone, gli azzurri non hanno incantato nelle prime tre partite giocate contro Brasile, Germania e Giappone ma sono riusciti a sbrigare il compito e ora se la dovranno vedere

IL RIEPILOGO DELLE BATTERIE DEL MATTINO 4.51: Grazie per il momento per averci seguito e appuntamento alle 13 per la terza sessione di semifinali e finali del Mondiale di Gwangju. Buona giornata 4.50: Arriva l'ufficialità. Ledecky non sarà al via dei 1500 stile libero questo pomeriggio. Un virus sembnra aver messo ko la statunitense che dunque potrebbe aver chiuso qui i suoi

Si avvicina un nuovo impegno per la Fiorentina di Vincenzo Montella all'International Champions Cup, torneo in cui ha avuto finora un percorso caratterizzato da alti e bassi. Alla vittoria all'esordio contro i messicani del Chivas Guadalajara ha fatto seguito la pesante sconfitta, con ben tre reti di passivo, contro l'Arsenal. I viola ora dovranno vedersela

Sono finalmente Ufficiali gli ospiti di Radio Italia Live a Malta, con il nuovo concerto fissato per il 4 ottobre dopo i due eventi che si sono tenuti a Milano e Palermo il 27 maggio e il 29 giugno scorsi. Tra i nomi degli artisti che calcheranno il palco di Radio Italia Live a Malta compare anche il nome di Alessandra Amoroso, che ha appena concluso il tour di supporto al suo ultimo album e incontrato i fan al mega raduno di Cinecittà

Dopo i successi di Milano e Palermo, ecco la terza tappa della manifestazione dedicata alla musica Italiana. Appuntamento il...

14.47: Si chiude qui la nostra DIRETTA. Appuntamento a questa notte alle 3 per un'altra giornata densa di emozioni all'Aquatic Center di Gwangju. Buon pomeriggio 14.46: Gli ori di oggi: MacNeil per il Canada nei 100 farfalla davanti a Sjostrom, Dressel (Usa) nei 50 farfalla, il primo oro della storia degli Stati Uniti in questa specialità, Peaty, dominante nei 100 rana uomini ma

Dove vedere Juventus Inter in Tv e streaming – Secondo appuntamento per Juventus e Inter nell'International Champions Cup 2019. Le due formazioni si affronteranno nel celebre derby d'Italia, dopo i rispettivi esordi nella competizione con Tottenham (sconfitta per 3-2 dei bianconeri) e Manchester United (sconfitta per 1-0 dei nerazzurri). Le squadre, guidate da Maurizio Sarri

Sorteggio Coppa Italia – Grande attesa per la Coppa Italia, una competizione che preannuncia grande spettacolo, sono tante le squadre intenzionate a lottare ed arrivare il più lontano possibile. Sono pronti a decidersi tutti i turni che si disputeranno fino alla finale del 13 maggio 2020, nel primo turno eliminatorio presenti 27 squadre di Serie C più 9 del campionato di Serie D. Nel dettaglio per quanto riguarda la Serie C sono

14.08: E' vero, il 100 dorso di Margherita Panziera preoccupa in vista del 200 ma non bisogna dimenticare che l'anno scorso a Glasgow l'azzurra fu quinta nella finale dei 100 dorso con un tempo molto simile a questo (59″7) e poi si scatenò nei 200 vincendo l'oro, quindi andrà gestita la rabbia e la Delusione ma nulla è perduto 14.06: Queste le finaliste dei 100