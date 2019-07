L' ira dei Navigator della Campania | è braccio di ferro con il governatore

Di Maio aggira la regola dei 2 mandati : "Ecco il mandato zero" : Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio è impegnato nella ristrutturazione del Movimento 5 Stelle di cui è leader e tra le proposte che intende mettere al voto degli iscritti alla piattaforma Rousseau ce n'è una diventata subito oggetto di scherno da parte dell'opinione pubblica: la possibilità di introdurre il "mandato zero". Fin dalla sua costituzione il Movimento 5 Stelle è stato molto rigido sulla regola dei due mandati: chi viene ...

Di Maio ha trovato il modo per aggirare la regola dei due mandati : Ha proposto di introdurre il «mandato zero», un mandato «che non si conta nella regola dei due mandati»

Conad ritira uno dei suoi prodotti dagli scaffali : chi lo ha già acquistato deve riportarlo al punto vendita [INFO] : I negozi Conad hanno predisposto il ritiro dagli scaffali della propria Confettura Extra Amarena, in confezioni da 320 grammi, a causa del “rischio presenza allergeni“. In particolare si tratta del lotto di produzione n° B19002133, prodotto per Conad da Menz & Gasser, con data di scadenza 21/03/2021. Il motivo del richiamo è indicato in “presenza di solfiti, non dichiarato in etichetta“. Nelle avvertenze si chiede ai ...

Conte : Autonomia sì ma senza scuola. ira dei governatori : L'Autonomia si farà ma non sulla scuola: al termine del vertice a Palazzo Chigi sul regionalismo differenziato - a cui il vicepremier Matteo Salvini non ha partecipato - è evidente...

Conte : «Sì autonomia ma non su tutto» Sulla scuola passa linea M5S - ira di Zaia Salta la chiamata “regionale” dei prof : «I governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto», chiarisce il premier. Che difende i suoi ministri, e precisa: «Niente vacanze, lavoriamo alle riforme»

Juventus - niente tournèe in Cina per Demiral : il passaporto non arriva - colpa dei cattivi rapporti con la Turchia : Scontro politico fra Cina e Turchia sulla persecuzione degli uigiri: ne fa le spese il difensore Demiral che, senza passaporto, non potrà unirsi ai compagni nella tournèe cinese Il nuovo acquisto della Juventus, Merih Demiral, giocherà soltanto la prima amichevole della tournèe asiatica dei bianconeri, quella a Singapore contro il Tottenham, ma poi sarà costretto a saltare le sfide in Cina contro Inter e Team K-League. Il difensore di ...

Stadia Pro non sarà il "Netflix dei videogiochi" : l'abbonamento fornirà un gioco gratuito al mese : La confusione su cosa esattamente offrirà l'abbonamento Pro di Google Stadia ha portato la società a fornire qualche chiarimento sul problema. In un Ask Me Anything su Reddit, un rappresentante di Google Stadia ha chiarito che "Stadia Pro non è il Netflix per i giochi". In altre parole, il pagamento di un abbonamento a Stadia Pro non consente l'accesso a una libreria di giochi gratuiti da giocare. Google Stadia, aggiunge il rappresentante, sarà ...

U&D - Deianira posta messaggi del fidanzato della Nasti mentre 'ci prova' con altre donne : Angela Nasti, ex tronista si Uomini e donne, ha reso da poco ufficiale la sua relazione con il calciatore del Torino Kevin Bonifazi. La ragazza ha infatti iniziato a postare di recente le foto con il suo nuovo amore, ma già sul web da diverso tempo si vociferava di un flirt della donna con il ragazzo. Sono molti i fan del programma della De Filippi che l'hanno criticata per il suo atteggiamento, asserendo di aver preso tutti in giro all'interno ...

Gare d'appalto - la vittoria dei progetti migliori resta un miraggio : In queste settimane sono in discussione in Senato alcuni disegni di legge per l’introduzione del salario minimo nel mondo del lavoro. Pur comprendendo pienamente le ragioni sottese a tali iniziative legislative, il mondo delle imprese è molto preoccupato per le modalità con le quali tale disposizione sarà introdotta. Se è giusto assicurare ai dipendenti maggiore stabilità economica, infatti, è ...

Facebook censura Sio. Il fumettista : "La mia striscia è satira contro chi non rispetta i diritti dei non italiani'' : Il fumetto che inscenava un incidente stradale era stata bloccato sul social, in una prima versione, per incitamento all'odio. Finché il protagonista non è stato sostituito con un robot

Ritirato noto farmaco per il colesterolo : richiesto l’intervento dei NAS [MARCHIO E LOTTI] : L’Aifa (Agenzia Italiana del farmaco) ha disposto il ritiro dalle farmacie di due lotti del farmaco denominato SIMVASTATINA commercializzata dalla ditta Mylan Italia Spa. Si tratta di un medicinale indicato per il trattamento della ipercolesterolemia e nella prevenzione cardiovascolare. Nello specifico i lotti ritirati sono i seguenti: n. 8053537 con scadenza 09-2019 della specialità medicinale SIMVASTATINA MY*10CPR 20MG – AIC 037398029 n. ...

Inter – Diramata la lista dei convocati di Conte per la tournèe in Asia : c’è anche Nainggolan : Nainggolan alla volta dell’Asia: il belga partirà con l’Inter per la tournèe di Singapore Se pochi giorni fa Radja Nainggolan, così come accaduto ad Icardi, era stato rispedito a casa dal raduno dell’Inter a Lugano, oggi arrivano notizie che fanno sperare il calciatore belga. Il nome di Nainggolan infatti è nell’elenco dei 27 giocatori nerazzurri convocati da Conte per la tournèe in Asia. anche se il calciatore ...

Facebook censura Sio. Il fumettista : "La mia striscia è satira contro chi non rispetta i diritti dei non italiani'' : Il fumetto che inscenava un incidente stradale era stata bloccato sul social, in una prima versione, per incitamento all'odio. Finché il protagonista non è stato sostituito con un robot

Klaudia Poznanska starebbe frequentando il calciatore Frattesi secondo Deianira Marzano : Un'estate all'insegna di tantissimi scoop relativi al mondo dello spettacolo e della televisione. L'ultima notizia bomba è stata svelata da Deianira Marzano, l'influencer che ne sa sempre una più del diavolo e che coglie l'occasione giusta per aggiornare i suoi follower su Instagram. La donna infatti ha pubblicato una Instagram Stories davvero interessante per gli appassionati e per i fan di Klaudia Poznanska, ex corteggiatrice di Andrea ...