Licenziati tutti i prof con solo il diploma

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Serenella Bettin Niente più cattedra per i docenti che hanno il titolo magistrale: 55mila posti a rischio Bussetti aveva detto che avrebbe assunto oltre 58 mila insegnanti. Ma siamo quasi a inizio anno scolastico e questa folla oceanica di docenti dobbiamo ancora vederla. Anzi ne saltano 55 mila. Lete e iti magistrali tornano a essere precari. Esclusi dalle graduatorie. È un mondo che fa acqua da tutte le parti, quello della scuola, con insegnanti da nominare, cattedre vuote, docenti che saltano. E ora, sono 7.000 quelli, che in possesso delmagistrale conseguito entro l'anno 2001 - 2002, si vedono escludere dalle graduatorie a esaurimento per le materne ed elementari. Saltano quelli in ruolo con riserva che vedranno il loro contratto da tempo indeterminato trasformarsi in determinato fino al 30 giugno. E anzi, avendo un ruolo con riserva, non avranno ...

