Libertà è il nuovo album di Rocco Hunt e arriva ad agosto

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 23 luglio 2019) Si intitolaildie sarà disponibile nei negozi e in digital download dal 30.A tre anni dall’ultimo lavoro,condivide oggi con i fan i primi dettagli suldisco. Al prossimo progetto di inediti, che sembrava dover essere posticipato, non manca molto e sarà fuori entro la fine dell'estate.Ad annunciarlo ai suoi seguaci è stato lo stesso artista attraverso un post su Instagram nel quale ha riflettuto sul concetto stesso di."Qualcuno mi disse che rimpiangiamo le cose solo quando siamo in procinto di perderle e che lala apprezziamo solo quando ci viene tolta", ha scritto sui social, forse in riferimento ai due post precedenti - ora non più disponibili - nei quali accennava a situazioni insostenibili e alla volontà di lasciare la musica.L'affetto dei suoi fan, degli amici e della famiglia lo ha spinto a ...

nzingaretti : Purtroppo non è l’ennesima #fakenews di questo Governo. Domani riprende la discussione sull’osceno #ddlPillon, una… - RoccoHunt : Qualcuno mi disse che rimpiangiamo le cose solo quando siamo in procinto di perderle e che la Libertà la apprezziam… - AndreaRomano9 : .@luigidimaio che definisce @RadioRadicale “Radio Soros” non è solo un attacco alla libertà d’informazione e alla t… -