Le notizie del giorno – Retroscena De Ligt | si allarga l’inchiesta sul Foggia | vergogna a

Ultime notizie Roma del 22-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno ne abbiamo fatto un progetto serio validata livello scientifico Non vogliamo la Secessione dei Ricchi non possiamo accettare che ti dica che vogliamo creare un paese di serie A e di serie B vogliamo senza la responsabilità la modernità di questo paese sottolinea il governatore del Veneto Luca Zaia mentre il presidente della Camera Roberto Fico avverte ...

Ultime notizie Roma del 22-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ha ripreso intorno all’ora di pranzo a pieno ritmo alla circolazione ferroviaria sulla linea direttissima quella ad alta velocità Roma Firenze Dopo che un incendio di carattere l’uso di una cabina elettrica dell’alta velocità all’altezza della stazione di Rovezzano alla periferia di Firenze partita ...

Ultime notizie Roma del 22-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale buon pomeriggio a dalla redazione studio Roberta Frascarelli alle 5:40 è sospesa la circolazione ferroviaria tra Rovezzano a Firenze Campo Marte sulla linea direttissima e convenzionale tra Roma e Firenze per accertamenti dell’auto da giudiziaria con ampia ricadute sul traffico ferroviario tra le due città ne dà notizia era in ferie in corso prosegue la nota la riprogrammazione del traffico ferroviario che ...

Ultime notizie Roma del 22-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura torniamo sull’incendio di questa mattina all’alba ad una cabina elettrica lungo la linea ferrata tra Roma e Firenze un incendio che ha mandato in tilt la circolazione dei treni poi ripresa diverse ore dopo se pure a velocità ridotta RFI ha comunicato che il principio di incendio è stato causato da un ...

Ultime notizie Roma del 22-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è stato recuperato all’alba da un elicottero messo a disposizione delle autorità pakistane Francesco che sardo l’alpinista Torinese rimasto ferito mentre scendeva Ma sai prima operazione di soccorso i due erano stati raggiungi a piedi da altri due loro colleghi partiti dal campo base che hanno poi portato il perito giù a base ora i3ri scenderanno ...

