Le notizie del giorno ore 17 | 30 

Ultime notizie Roma del 23-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale con informazioni e buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano un Ferrigno essere in apertura Boris Johnson 55 anni paladino della brexit ex ministro degli altri già sindaco di Londra ha stravinto secondo pronostico la sfida successore a fare i gnocchi se il 52enne Giardini Anto Ottenendo oltre 90000 voti contro 40.000 nel ballottaggio tra gli iscritti del partito conservatore britannico Giovy sono assumerà da ...

Ultime notizie Roma del 23-07-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno Raffaele Cantone lasciala anak dopo oltre 5 anni alla presidenza dell’anticorruzione lo annuncia lui stesso in una lettera sul sito dell’autorità sento che un ciclo si legge nel testo se definitivamente concluso anche per il manifestarsi di un diverso approccio culturale nei confronti della Naked del suo ruolo Cantone ha fatto richiesta per ...

Ultime notizie Roma del 23-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla stazione in studio Roberta Frascarelli di fronte al nuovo blackout che riguarda Caracas è gran parte del Venezuela il leader dell’opposizione autoproclamatosi presidente ad interim guaido ha invitati venezuelani a partecipare alle manifestazioni indette in tutto il paese oggi via Twitter sostenuto che hanno cercato di nascondere la tragedia razionalmente in tutto il paese però il ...

Ultime notizie Roma del 23-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale buon pomeriggio a dalla stazione in studio Roberta Frascarelli un esplosione si è verificata la notte scorsa in una palazzina di due piani a Portoferraio nell’isola d’Elba alla deflagrazione provocata da una fuga di pasta causato il crollo dell’edificio vigili del fuoco che stanno operando sul posto continuativi e squadre usare specializzate nella ricerca tra le macerie anno è stato vive 3 persone ...

Le notizie del giorno (ore 13 - 30) : GB: BORIS JOHNSON NUOVO PREMIER, "REALIZZERÒ LA BREXIT" Nell'ultimo voto dei Tory l'ex ministro degli Esteri ed ex sindaco di Londra la spunta su Hunt ed e' proclamato leader: sconfiggero' il Labour di Corbyn, bisogna riconciliare il Paese. Nel discorso di investitura loda la "determinazione" della May. CANTONE LASCIA L'ANAC, "CAMBIATO L'APPROCCIO CULTURALE VERSO L'ANTICORRUZIONE" Il presidente dell'Autorità: "Decisione sofferta, si ...

Le notizie del giorno (11 - 30) : SALVINI A BIBBIANO: GIÙ LE MANI DAI BAMBINI Il leader della Lega annuncia che "da ministro e da papà" sarà nel pomeriggio nel Comune del Reggiano al centro dell'inchiesta sui presunti affidi illeciti per ribadire il suo impegno "in difesa di chi non si può difendere". CASO ARATA: DI MAIO, NON HO RAGIONI PER DUBITARE DI SALVINI "I pm facciano chiarezza in fretta". TRASPORTI: NO DEI SINDACATI A TONINELLI, CONFERMATO SCIOPERO A vuoto il ...

Ultime notizie Roma del 23-07-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione Roberta Frascarelli resta alta la tensione nella maggioranza con i dossier caldi dell’Autonomia e della TAV sul banco e lega e 5stelle che continuano a discutere non ho incontri in futuro ti amo nelle mani del buon dio dice il vicepremier Matteo Salvini non è perché andrò una domanda durante la conferenza stampa a Firenze il vicepremier Inoltre torna ad attaccare il Ministro delle ...

Le notizie del giorno (ore 09 - 30) : SALVINI E TONINELLI AI FERRI CORTI SU TAV E CAOS TRENI Il leader della Lega: decine e decine di opere pubbliche, dal Nord al Sud, ferme al ministero delle Infrastrutture. L'esponente M5s replica: il ministro dell'Interno pensi a trovare i responsabili dell'incendio doloso che ha bloccato la circolazione ferroviaria. Avviate intanto le indagini sul rogo. Il reato ipotizzato e' quello di attentato alla sicurezza dei trasporti, nel mirino l'area ...

Ultime notizie Roma del 23-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Un esplosione si è verificata nella notte in una palazzina di due piani a Portoferraio nell’isola d’Elba la deflagrazione è provocato da 1 a causato il crollo dell’edificio i vigili del fuoco hanno estratto vivo e 3 persone mentre altre due risultano dispersi pompieri sono al lavoro con le squadre specializzate nella ricerca di ...