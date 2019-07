Le notizie del giorno (ore 13 - 30) : GB: BORIS JOHNSON NUOVO PREMIER, "REALIZZERÒ LA BREXIT" Nell'ultimo voto dei Tory l'ex ministro degli Esteri ed ex sindaco di Londra la spunta su Hunt ed e' proclamato leader: sconfiggero' il Labour di Corbyn, bisogna riconciliare il Paese. Nel discorso di investitura loda la "determinazione" della May. CANTONE LASCIA L'ANAC, "CAMBIATO L'APPROCCIO CULTURALE VERSO L'ANTICORRUZIONE" Il presidente dell'Autorità: "Decisione sofferta, si ...

Ultime notizie Roma del 23-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio Un morto un uomo di 68 anni un disperso la moglie in un esplosione verificatasi La notte scorsa in una palazzina di due piani a Portoferraio nell’isola d’Elba è coinvolto complessivamente 5 per la deflagrazione provocata da una fuga di gas ha causato il crollo dell’edificio i vigili del fuoco hanno estratto vivo e tre ...

Le notizie del giorno (11 - 30) : SALVINI A BIBBIANO: GIÙ LE MANI DAI BAMBINI Il leader della Lega annuncia che "da ministro e da papà" sarà nel pomeriggio nel Comune del Reggiano al centro dell'inchiesta sui presunti affidi illeciti per ribadire il suo impegno "in difesa di chi non si può difendere". CASO ARATA: DI MAIO, NON HO RAGIONI PER DUBITARE DI SALVINI "I pm facciano chiarezza in fretta". TRASPORTI: NO DEI SINDACATI A TONINELLI, CONFERMATO SCIOPERO A vuoto il ...

Ultime notizie Roma del 23-07-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione Roberta Frascarelli resta alta la tensione nella maggioranza con i dossier caldi dell’Autonomia e della TAV sul banco e lega e 5stelle che continuano a discutere non ho incontri in futuro ti amo nelle mani del buon dio dice il vicepremier Matteo Salvini non è perché andrò una domanda durante la conferenza stampa a Firenze il vicepremier Inoltre torna ad attaccare il Ministro delle ...

Le notizie del giorno (ore 09 - 30) : SALVINI E TONINELLI AI FERRI CORTI SU TAV E CAOS TRENI Il leader della Lega: decine e decine di opere pubbliche, dal Nord al Sud, ferme al ministero delle Infrastrutture. L'esponente M5s replica: il ministro dell'Interno pensi a trovare i responsabili dell'incendio doloso che ha bloccato la circolazione ferroviaria. Avviate intanto le indagini sul rogo. Il reato ipotizzato e' quello di attentato alla sicurezza dei trasporti, nel mirino l'area ...

Ultime notizie Roma del 23-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Un esplosione si è verificata nella notte in una palazzina di due piani a Portoferraio nell’isola d’Elba la deflagrazione è provocato da 1 a causato il crollo dell’edificio i vigili del fuoco hanno estratto vivo e 3 persone mentre altre due risultano dispersi pompieri sono al lavoro con le squadre specializzate nella ricerca di ...

23 luglio : compie 78 anni Sergio Mattarella - i fatti e le notizie del giorno : Oggi martedì 23 luglio 2019 è il 204esimo giorno dell’anno, alla fine dell’anno ne mancano 161. Festeggia il compleanno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nato il 23 luglio del 1941. La Chiesa venera Santa Brigida di Svezia. In questa giornata il sole entra nel segno astrologico del Leone.Continua a leggere

Le notizie del giorno – Retroscena De Ligt - si allarga l’inchiesta sul Foggia - vergogna a Roma su Mihajlovic : Retroscena DE Ligt – Matthijs de Ligt si candida ad essere grande protagonista con la maglia della Juventus, il calciatore olandese ha obiettivi importanti per portare sempre più in alto il club bianconero. Intervista alla rivista olandese “Voetball International” e riportata da “Marca”, il calciatore si lamenta sui rumors riguardanti le squadre interessante all’olandese prima dell’accordo con la Juventus: “ogni giorno vengono fuori ...

Ultime notizie Roma del 22-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno ne abbiamo fatto un progetto serio validata livello scientifico Non vogliamo la Secessione dei Ricchi non possiamo accettare che ti dica che vogliamo creare un paese di serie A e di serie B vogliamo senza la responsabilità la modernità di questo paese sottolinea il governatore del Veneto Luca Zaia mentre il presidente della Camera Roberto Fico avverte ...

Le notizie del giorno (ore 19 - 30) : SALVINI ATTACCA TONINELLI, BASTA CON I SUOI NO SULLA TAV Il leader della Lega: "Infrastruttura fondamentale, deve lavorare per far viaggiare gli italiani". La replica: "Io blocco la Tav? Lui non blocca le Ong". Ma sul titolare del Mit è bufera anche per il licenziamento dell'unico esperto pro-Tav del ministero, Pierluigi Coppola, che non firmò il parere contrario all'opera. Pd: "Epurazione da regime autoritario". FdI: "L'unico da ...